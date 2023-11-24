Black Hawk для Украины: чехи и словаки собрали более 400 тысяч евро на покупку вертолета

В Чехии и Словакии прошел сбор средств на военную помощь Украине от небезразличных граждан. Так, за одну неделю удалось собрать более 400 тысяч евро.

Об этом рассказали организаторы инициативы Darek pro Putina (Подарок для Путина – 24 Канал) в соцсети X, ранее известной как твиттер. Теперь собранные средства направят на покупку вертолета для украинской армии, передает 24 Канал.

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Чехи и словаки собрали на Black Hawk для Украины

Организаторы инициативы Dárek pro Putina 16 ноября объявили о начале кампании по сбору средств, направленной на закупку универсального американского вертолета UH-60 Black Hawk для Украины. Цель состоит в том, чтобы собрать сумму в размере 4 291 766 евро, которая позволит приобрести один из дефицитных вертолетов Black Hawk в Европе, находящиеся в частной собственности.

В конце концов, в течение одной недели чехам и словакам удалось собрать более 400 тысяч евро. Однако на этой цели в инициативе остановятся не собирающиеся. Организаторы также поблагодарили всех, кто принял участие в сборе средств.

Что известно о вертолете Black Hawk Sikorsky UH-60 Black Hawk был разработан американской компанией Sikorsky Aircraft в середине 1970-х годов. Основанная в США украинским авиаконструктором Игорем Сикорским в начале 20 века компания имеет долгую историю авиационных инноваций.

В 1979 году UH-60 Black Hawk был официально принят на вооружение армии США. Пока его активно используют как в Соединенных Штатах, так и в Европе, но в частных целях.

Предназначенный для различных целей, вертолет Black Hawk в основном используется для транспортировки персонала и различных военных грузов. Он также играет решающую роль в эвакуации раненых и транспортировке крупногабаритных грузов.

В ГУР МО уже есть один вертолет Black Hawk