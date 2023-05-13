Россия сама продолжает демилитаризироваться, – полковник СБУ сбитии вертолетов под Брянском

В России 13 мая упали 4 самолета, которые, вероятно, сбили сами россияне. Скорее всего, один из самолетов, вертолет Ми-8, могли сбить с зенитно-ракетного комплекса.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, факт падение российского вертолета – это хорошая новость.

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"Еще нет точной информации, от чего он упал, но его падение – это хороший факт. Россия сама продолжает демилитаризироваться. Задача "спецоперации" идет по плану. Может ли дальше это происходить? Конечно", – заметил он.

Вертолет Ми-8 могли сбить с ЗРК

Костенко отметил, что на видео был заметен взрыв. Он предположил, что самолет могли сбить с зенитно-ракетного комплекса. Когда у вертолета отказывает двигатель, то он еще пытается лететь. Вертолет на видео сразу упал.

Скорее всего, он действительно был сбит зенитно-ракетным комплексом или произошел какой-то взрыв, который, возможно, был запланирован. Я никогда не видел, чтобы у самолетов просто так взрывался двигатель,

– объяснил полковник СБУ.

Костенко о падении вертолета в России: смотрите видео

Падение самолетов в России: что известно