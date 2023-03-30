У каждого свой грех, – верующие УПЦ МП из Лавры обвинили Украину в войне

Верующие и поклонники УПЦ МП совсем сошли с ума. Они уже начали винить Украину в том, что началась война.

Одна из верующих цинично заявила, что все мы "русские". Свои сумасшедшие мысли женщина высказала журналистам.

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Верующие УПЦ МП из Лавры обвинили Украину в войне

На утверждения журналистов, что российские захватчики убивают мирных украинцев, верующая УПЦ МП ответила, что это "бесовские люди". А потом и вообще обвинила Украину в начале войны.

Мы все русские, русичи, славяне… Это бесовские люди… Если мы это заработали, то мы это и получаем,

– сказала женщина.

На вопрос, виновата ли Украина в войне, поклонница УПЦ МП сказала "да".

"Мы виноваты в войне, у каждого свой грех", – пролепетала она.

Кроме этого, один из сторонников УПЦ МП также обвинил украинские власти в войне. Мужчина назвал всех "безбожниками".

Безбожникам, пришедшим к власти, иноверцам, инородцам, управляемым иностранцами, мы не отдадим свою святыню! Будем пока молиться. Святые угодники за нас молятся,

– заявил верующий.

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