Раньше такого не делали: как изменились штурмы россиян весной и кому на пользу нынешняя погода

Силы обороны сорвали планы России по весеннему наступлению, однако Кремль все же стремится реализовать определенные цели. С наступлением тепла действия противника на фронте начали меняться.

Сейчас россияне перегруппировываются и пытаются поддерживать интенсивность ударов, а также делают попытки наступать на определенных участках. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, как россияне стали заложниками своей тактики и что изменилось на фронте с наступлением весны.

Какие планы России на ближайшее время?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж прогнозирует, что во время весенне-летней наступательной кампании россияне попытаются сформировать некие "буферные зоны" в Сумской и Харьковской областях.

Также, по его словам, россияне хотят продвигаться в сторону Славянска. Еще одной важной целью для врага является Гуляйпольское направление.

Достаточных сил и средств, чтобы это реализовать, у врага пока нет. Даже если они подтянут дополнительные резервы, все равно мы системно держим фронт,

– заявил Маломуж.

Очень важно, что Силы обороны наносят удары по резервам противника, по его живой силе, которая только подходит на фронт, а также по пусковым площадкам для запуска дронов. Это, подчеркнул генерал армии, помогает нейтрализовать наступление на Мирноград, Покровск, Константиновку и Купянск.

Прорыв на Александровском направлении показал: там, где враг не ждал, Силы обороны провели ряд успешных операций по освобождению территорий. Поэтому, добавил он, украинской армии нужно действовать нестандартно.

Важно! Командир Первого отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов отметил, что весомую роль в успешной операции на Александровском направлении сыграл элемент неожиданности. Контратаки там не ожидали, потому что рядом расположены Гуляйполе и Покровск, которые являются приоритетными для обеих сторон.

К чему готовится армия России?

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш считает, что поведение россиян указывает на то, что они намерены начать наступательные действия на отдельных участках фронта.

По его словам, противник старается осуществить перегруппировку войск и идет на штурмы в Славянско-Краматорской агломерации. В то же время россияне пытаются штурмовать в Запорожской области и продолжают атаки на Покровском направлении.

Также враг развивает свои FPV-подразделения. В частности, россияне стали активно применять тяжелые дроны для сброса боеприпасов.

Раньше враг делал это минимально, а сейчас постоянно их для этого применяет. Сейчас это для нас проблема,

– сказал Андрей Отченаш.

Офицер бригады "Рубеж" добавил, что российские военные не прекращают штурмовать на мотоциклах, квадроциклах, используя дожди и туман. Но это не какие-то чрезвычайно масштабные штурмы, которыми так любят хвастаться россияне.

Не вызывают удивления у Сил обороны и попытки российских военных использовать несколько единиц техники, потому что ее умело уничтожают.

Сложнее, когда вражеские солдаты делают внезапные попытки доехать как можно дальше на большом количестве мотоциклов и квадроциклов. Однако, отметил Андрей Отченаш, украинские воины с помощью условных инфильтрационных действий обнаруживают россиян и обезвреживают их.

Как россияне стали заложниками своей тактики?

Временно исполняющий обязанности командира батальона "Сила Свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал, что с наступлением весны противник стал применять тактику инфильтрации. Для этого он пускает в ход колесную, бронированную и гусеничную технику, а также мотоциклы и квадроциклы.

Следствием таких действий россиян являются огромные потери – десятки захватчиков ежедневно. Однако, как заметил военный, враг продолжает пытаться идти дальше, поскольку получает пополнение.

Российских новичков тренируют по-разному: некоторые учатся только 2 – 3 недели и получают снаряжение плохого качества, но есть и те, кто имеет значительно лучшую подготовку. Поэтому противника не стоит недооценивать.

Потерь у них больше, чем они каждый день собирают (новых солдат – 24 Канал). То есть они определенным образом теряют свою боеспособность. Я надеюсь, эта тенденция будет продолжаться: они будут ослабевать, а их потери – будут расти,

– подчеркнул Назаренко.

При таких условиях, добавил военный, противник должен делать выбор, куда направлять резервы дешевой живой силы. Так россияне становятся заложниками тактики, которую выбрали. Ведь не могут прекратить хотя бы где-то оказывать давление, иначе провалятся на каком-то из направлений.

Кому играет на руку изменение погоды?

Андрей Отченаш отметил, что россияне пытаются воспользоваться сильным ветром. Ведь это немного защищает их от беспилотников. Однако их передвижения все же на низком уровне.

Если наблюдать за тем, как проводит враг заведение военнослужащих на позиции, то среднестатистический россиянин, который служит в российской армии, не знает, куда идет,

– отметил офицер бригады "Рубеж".

То есть, объяснил он, российскому солдату дают карту, дальше его ведут с помощью радиостанции и БПЛА. Если беспилотник не может качественно работать, противник не может заводить личный состав.

Впрочем, добавил военный, россияне пытаются заезжать на позиции на квадроциклах, мотоциклах и легких автотранспортных средствах. А Силы обороны обнаруживают их и пытаются уничтожать.

