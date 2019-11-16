Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 ноября – неудивительно, что Путин и Ким Чен Ын дружат – оба с детства любили выпить. Однако, реагируют они на алкоголь по-разному, поэтому Пине надо остерегаться. Среди российских военных есть много странных ритуалов. Но времена меняются, а традиции становятся вовсе не патриотичными.

Также в выпуске: Россия празднует победу над монголо-татарами. Сталин VS Маск. Любите и катайтесь. "Джунглди зовут". Не такие три полоски.