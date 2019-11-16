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      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ

      Вести Кремля 15 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 ноября – неудивительно, что Путин и Ким Чен Ын дружат – оба с детства любили выпить. Однако, реагируют они на алкоголь по-разному, поэтому Пине надо остерегаться. Среди российских военных есть много странных ритуалов. Но времена меняются, а традиции становятся вовсе не патриотичными.

      Также в выпуске:

      Россия празднует победу над монголо-татарами.

      Сталин VS Маск.

      Любите и катайтесь.

      "Джунглди зовут".

      Не такие три полоски.

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости России Ким Чен Ын Владимир Путин Вести Кремля
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