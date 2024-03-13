Вице-президент "Лукойла" мог погибнуть от удара по Нижегородскому НПЗ в России, – источники

Ранее сообщалось о смерти вице-президента российской нефтяной компании Виталия Робертуса. Пока известно о новых возможных деталях гибели топ-менеджера.

Топ-менеджер мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах.

Смотрите также Крупнейший НПЗ Роснефти потерял 70% мощности в результате атаки дронов

Российский бизнесмен мог погибнуть при атаке на НПЗ

Утром, 12 марта, нефтебазу "Лукойл" в Кстово под Нижним Новгородом Нижегородской области России атаковали дроны. Там вспыхнул пожар.

Собеседники в украинских спецслужбах сообщили, что во время взрывов на НПЗ мог погибнуть вице-президент компании "Лукойл" Виталий Робертус.

Такое развитие событий вполне возможно, поскольку накануне российские СМИ сообщили о смерти Робертуса, не называя ее причины.

Поэтому, он мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.

Однако по состоянию на данный момент детали по поводу смерти Робертуса в результате атаки выясняют. Заметим, что это уже четвертый подобный случай за последние два года.

Что этому предшествовало: основное