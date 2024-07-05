Орбан прибыл с официальным визитом в Москву и встретится с Путиным
Источник:Telex
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл с официальным визитом в российскую столицу Москву. Ожидается, что глава венгерского правительства должен встретиться с Путиным.
Эту поездку уже подтвердила венгерская сторона. Мир визит в Россию Орбан совершил сразу после своей поездки в Киев несколько дней назад.
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Что известно о приезде Орбана в Россию
Представитель премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши в комментарии государственному венгерскому информационному агентству MTI отметил, что Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии".
По словам Хаваши, венгерский премьер-министр встретится с президентом России Владимиром Путиным.
В то же время российские пропагандистские СМИ уже успели сообщить, что самолет венгерского лидера приземлился в аэропорту "Внуково" в Москве.
До этого венгерский журналист Саболч Пани, опираясь на свои источники из независимых стран Центральной Европы, еще до официального подтверждения писал, что премьер-министр Венгрии может посетить Кремль и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Этот факт уже подтвердил росСМИ пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Он отметил, что переговоры между Орбаном и Путиным состоятся в Кремле, а также заметил, что одной из тем разговора будет Украина.
Каким был маршрут Орбана в Москву
Журналист Саболч Пани также опубликовал в соцсети Х маршрут самолета, которым летел венгерский премьер. Согласно ему, правительственный самолет Airbus A-319, который перевозил Орбана, вылетел из Будапешта после 9 часов утра.
Каким был маршрут самолета Орбана из Будапешта в Москву / Фото из аккаунта Саболча Пани в соцсети Х
На картинке с радаров видно, что самолет вылетел из Кракова незадолго до 10:30, пролетел над Польшей, а после 10:00 сначала вошел в воздушное пространство Беларуси, затем России и приземлился в Москве.
Каким был визит Орбана в Киев
- Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Киев 2 июля. Это был первый визит за 12 лет венгерского премьера в украинскую столицу.
- Во время визита глава правительства Венгрии встретился с Владимиром Зеленским. Орбан предложил украинскому лидеру "прекращение огня" с Россией.
- Впоследствии в интервью журналистам премьер Венгрии рассказал, что эта встреча была "немного прохладно". По словам Орбана, президент Украины на его слова о прекращении огня ответил, что у него есть некоторые сомнения, что это как-то поможет в приближении мира.