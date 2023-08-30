Мы уже начали волноваться, – в МИД ответили Орбану на "Украину без Крыма и не в НАТО"
Источник:Fox News
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление. Он снова призвал заключить мирное соглашение с Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад должен заключить "сделку" с президентом России Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО. К слову, Орбан делает скандальные заявления в отношении Украины регулярно.
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Возвращение Крыма – "совершенно нереалистичное"
По мнению Орбана, Украина якобы обречена проиграть из-за того, что российские военные превосходят украинских по численности.
Мы должны заключить соглашение с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО,
– сказал премьер-министр Венгрии.
Орбан считает, что вернуть оккупированный Крым в полномасштабную войну было "совершенно нереалистично". Он попытался сформировать лучший путь к миру. По его словам, это возвращение к власти Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.
Отметим, что он неоднократно пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Киеву и заявлял, что контрнаступление Украины обречено на провал.
Ответ МИД Украины на слова Орбана
Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко в ответ на слова премьера Венгрии подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями и суверенитетом, передает 24 Канал.
На самом деле, мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призвал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательной позиции венгерского премьера,
– насмешливо сказал спикер.
Также Олег Николенко сказал, что российское руководство обязательно понесет ответственность за свои преступные действия против Украины.
Украина – Венгрия: последние новости
- В рамках саммита Крымской платформы Владимир Зеленский встретился с президентом Венгрии. В разговоре с украинским лидером Каталина Новак выразила свое мнение по поводу окончания войны в Украине. Это был первый долгий разговор президентов Венгрии и Украины, который состоялся с глазу на глаз. Каталина Новак рассказала, что говорила с Зеленским о возвращении мира в Украину. Она не считает, что военным путем удастся достичь мира, то есть настаивает на мирных переговорах Зеленского и Путина.
- Венгрия продолжает лоббировать свои интересы в обмен на поддержку помощи Украине. Будапешт пытается заблокировать 20 миллиардов евро, которые хотят выделить на оборонные нужды нашего государства. В Венгрии еще раз идут на шантаж, чтобы достичь желаемого для себя результата. Представители страны выступили против выделения средств и объяснили свою позицию.
- Виктор Орбан не прекращает попыток склонить Украину к переговорам с Кремлем. В недавнем интервью он заявил, что контрнаступление не даст Киеву желаемых результатов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается отказать Украину от планов контрнаступления. Он начал пугать украинцев численностью населения России и заявил, что во время боевых действий Украина несет многочисленные потери.