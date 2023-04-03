В Житомире в отеле умер военный: какая причина смерти
Источник:Костопольский горсовет
В Житомире скончался украинский военный Виталий Журавель. Ему было 48 лет.
Защитника обнаружили в одной из гостиниц города. В Костопольской громаде 3 апреля объявлен Днем траура.
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Что известно о смерти военного в Житомире
В Костопольском горсовете рассказали, что причиной смерти 48-летнего Виталия стал отек головного мозга – он скончался внезапно.
27 марта военного направили на консультацию и дополнительное обследование в военный госпиталь в Житомире, а 30 марта его без признаков жизни нашли в одной из гостиниц города.
Известно, что Виталий Журавель долгое время лечился и проходил реабилитацию после ранения в результате падения вертолета.
С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину мужчина вступил в ряды ВСУ – служил старшим боевым медиком 4 аэромобильной роты воинской части А4350. Также Виталий был участником АТО.
Умерший Виталий Журавель / фото Костопольский горсовет
Украина теряет своих Героев
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