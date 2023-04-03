В Житомире в отеле умер военный: какая причина смерти

В Житомире скончался украинский военный Виталий Журавель. Ему было 48 лет.

Защитника обнаружили в одной из гостиниц города. В Костопольской громаде 3 апреля объявлен Днем траура.

Важно Воевал в самых горячих точках: в боях за Бахмут погиб военный ГУР "Махно"

Что известно о смерти военного в Житомире

В Костопольском горсовете рассказали, что причиной смерти 48-летнего Виталия стал отек головного мозга – он скончался внезапно.

27 марта военного направили на консультацию и дополнительное обследование в военный госпиталь в Житомире, а 30 марта его без признаков жизни нашли в одной из гостиниц города.

Известно, что Виталий Журавель долгое время лечился и проходил реабилитацию после ранения в результате падения вертолета.

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину мужчина вступил в ряды ВСУ – служил старшим боевым медиком 4 аэромобильной роты воинской части А4350. Также Виталий был участником АТО.



Умерший Виталий Журавель / фото Костопольский горсовет

Украина теряет своих Героев

В Бахмуте погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады Орест Кинаш. Мужчина был известным альпинистом из Львовской области.

Также на фронте в бою с российскими оккупантами погиб еще один патриот и защитник Украины. Речь идет о военном ГУР из Мукачево с позывным "Махно" Артуре Пашкуляке.

21 марта в Днепре похоронили украинского полицейского, защищавшего страну на Востоке. Александр Деревянко погиб 19 марта в боях за Бахмут.

В Луцке недавно простились с украинским защитником Богданом Бусько. Он погиб в боях под Угледаром на Донетчине.

Во Львове 29 марта скончался украинский защитник и известный исполнитель военных песен Александр Рожко с позывным "Йожик". Его жизнь оборвалась из-за серьезной болезни.

Также военнослужащий из Франции погиб, защищая независимость Украины. Доброволец воевал в составе Интернационального легиона.

На войне во время обороны Бахмута погиб боец из Львовской области Игорь Илечко. У защитника остался маленький сын..

Редакцияприносит искренние соболезнования родным и знакомым умершего украинского воина. Вечная память!