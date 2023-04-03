Захисника знайшли в одному з готелів міста. У Костопільській громаді 3 квітня оголошено Днем жалоби.

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Що відомо про смерть військового у Житомирі

У Костопільській міськраді розповіли, що причиною смерті 48-річного Віталія став набряк головного мозку – він помер раптово.

27 березня військового направили на консультацію та додаткове обстеження до військового шпиталю у Житомирі, а 30 березня його без ознак життя знайшли в одному з готелів міста.

Відомо, що Віталій Журавель довгий час лікувався та проходив реабілітацію після поранення внаслідок падіння гелікоптера.

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік вступив у лави ЗСУ – служив старшим бойовим медиком 4 аеромобільної роти військової частини А4350. Також Віталій був учасником АТО.



Померлий Віталій Журавель / фото Костопільська міськрада

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Україна втрачає своїх Героїв