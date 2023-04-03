Захисника знайшли в одному з готелів міста. У Костопільській громаді 3 квітня оголошено Днем жалоби.
Важливо Воював у найгарячіших точках: у боях за Бахмут загинув військовий ГУР "Махно"
Що відомо про смерть військового у Житомирі
У Костопільській міськраді розповіли, що причиною смерті 48-річного Віталія став набряк головного мозку – він помер раптово.
27 березня військового направили на консультацію та додаткове обстеження до військового шпиталю у Житомирі, а 30 березня його без ознак життя знайшли в одному з готелів міста.
Відомо, що Віталій Журавель довгий час лікувався та проходив реабілітацію після поранення внаслідок падіння гелікоптера.
З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік вступив у лави ЗСУ – служив старшим бойовим медиком 4 аеромобільної роти військової частини А4350. Також Віталій був учасником АТО.
Померлий Віталій Журавель / фото Костопільська міськрада
Україна втрачає своїх Героїв
- У Бахмуті загинув офіцер 53-окремої механізованої бригади Орест Кінаш. Чоловік був відомим альпіністом зі Львівської області.
- Також на фронті у бою з російськими окупантами загинув ще один патріот та захисник України. Мовиться про військового ГУР із Мукачево з позивним "Махно" Артура Пашкуляка.
- 21 березня у Дніпрі поховали українського поліцейського, який захищав країну на Сході. Олександр Дерев'янко загинув 19 березня у боях за Бахмут.
- У Луцьку нещодавно попрощалися з українським захисником Богданом Буськом. Він загинув у боях під Вугледаром, що на Донеччині.