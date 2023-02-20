Предупреждение не только Путину, но и Китаю – политолог о визите Байдена в Киев

Визит главы США Джо Байдена в столицу Украины 20 февраля имеет важное значение на международной политической арене. Своей открытой поддержкой президента Украины Владимира Зеленского и его народа Байден дал символические сигналы сразу двум странам.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, президент США дал Китаю четко понять, что поддержка России в войне против Украины – не самый лучший вариант.

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На что хотел обратить внимание Байден

Сергей Загородний подчеркнул, что приезд в Украину Джозефа Байдена действительно был неожиданным и не менее значимым.

Это ответ не только Путину, но и Китаю, потому что Китай тоже захотел опубликовать свою версию происходящих в Украине событий,

– подчеркнул он.

Он добавил, что, конечно, китайское видение российско-украинской войны далеко от правды. Сами же убеждения Китая играют не в пользу Украины.

Сергей Загородний рассказал, что означает для Китая визит Байдена в Украину: смотрите видео

Какой месседж должен усвоить Китай

Политолог объяснил, что таким образом Китай должен понять, что следует перестать учитывать интересы России.

"Тем более, что министр иностранных дел Китая Ван И сразу после Мюнхенской конференции поехал в Москву", – подчеркнул он.

Загородний сосредоточил внимание на том, что Китай достаточно жестко предупредил, что никакого китайского оружия у России не может быть.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай размышляет над тем, чтобы передать России летальную помощь. В то же время за кулисами Мюнхенской конференции безопасности американский политик уже предупредил китайского представителя о возможных последствиях такого решения.

Так что визит Байдена в Киев – это предупреждение всем авторитарным лидерам, что США на арене, поэтому стоит обойтись без фокусов.

Визит Джо Байдена в Украину: коротко