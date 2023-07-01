США слышат Украину и говорят с ней, – политолог о тайном визите директора ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Украину. Предполагают, что в Киеве он, вероятно, обсуждал начало российско-украинских переговоров.

Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Юрий Подорожний. По его мнению, Соединенные Штаты вряд ли будут настраивать Украину на проведение переговоров, которые не будут на наших условиях.

Обратите внимание Вместо отступления он удвоил усилия, – директор ЦРУ заявил, что Путин все еще верит в победу.

Желательно завершить украинский вопрос

Как отметил Подорожный, для того чтобы выходить на переговорный процесс, Украина должна получить результаты на поле боя. Несомненно, Вооруженные Силы имеют успехи во время летнего наступления, однако пока этих результатов недостаточно.

В начале июня с необъявленным визитом Киев посетил директор ЦРУ США Уильям Бернс. В ходе встречи украинские чиновники обнародовали амбициозную стратегию возвращения оккупированных Россией территории и начало переговоров с Москвой о прекращении огня до конца года.

Визит Бернса однозначно положительный, ведь американцы слушают, слышат и разговаривают с Украиной. Это свидетельствует о том, что наша позиция будет учитываться в планировании действий США.

К тому же американцы учитывают, что в следующем году состоятся президентские выборы и украинский вопрос логично и желательно завершить. Чтобы демократы могли идти на выборы с победой в Украине.

"Воспримут ли переговоры не в пользу Украины, как победу демократов? Ответ – нет", – сказал Бернс.

Какое значение имеет визит директора ЦРУ в Украину: смотрите видео

Отношение ЦРУ к российско-украинской войне