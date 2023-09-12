Путин будет просить, и это красноречиво: в ГУР раскрыли список пожеланий Кремля к Ким Чен Ыну

Ким Чен Ын прибыл в Россию для встречи с главой Кремля. В ГУР рассказали об ожиданиях Путина от визита его северокорейского коллеги.

В СМИ ранее писали, что Ким и Путин будут договариваться о поставках оружия. Представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что будет просить россиянин у корейца.

Смотрите также Ночной бронепоезд под бдительным оком Китая: что Путину пообещал Ким Чен Ын

Список пожеланий от Кремля

12 сентября стало известно, что президент КНДР Ким Чен Ын доехал до российского Владивостока. Ранее в СМИ писали, что в России очень готовятся к приезду едва ли не единственного союзника – усиливают на железнодорожной станции меры безопасности. Эта суета вокруг долгожданного гостя не напрасна. Кремль хочет, чтобы тот поставил ему оружие.

Андрей Юсов отметил, что ожидать чего-то нового от встречи президентов не стоит.

Путин будет упрашивать. И этот факт уже звучит красноречиво,

– подчеркнул разведчик.

Россияне называют себя великой державой, второй армией в мире, однако обращаются к другим государствам за помощью.

Путин продолжает искать пути пополнения своего вооруженного арсенала для использования в войне против Украины.

По словам представителя ГУР, Путин стремится к тому, чтобы Северная Корея поставила ему артиллерийские снаряды, вооружение, оружие и БК советских образцов. Собственно об этом просил министр обороны России Сергей Шойгу во время своего последнего визита в КНДР.

Нет сомнений в том, что все пожелания российского диктатора будут удовлетворены, заметил Юсов.

Визит Ким Чен Ына в Россию: о чем будут "торговаться" диктаторы