Путин будет просить, и это красноречиво: в ГУР раскрыли список пожеланий Кремля к Ким Чен Ыну
Ким Чен Ын прибыл в Россию для встречи с главой Кремля. В ГУР рассказали об ожиданиях Путина от визита его северокорейского коллеги.
В СМИ ранее писали, что Ким и Путин будут договариваться о поставках оружия. Представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что будет просить россиянин у корейца.
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Список пожеланий от Кремля
12 сентября стало известно, что президент КНДР Ким Чен Ын доехал до российского Владивостока. Ранее в СМИ писали, что в России очень готовятся к приезду едва ли не единственного союзника – усиливают на железнодорожной станции меры безопасности. Эта суета вокруг долгожданного гостя не напрасна. Кремль хочет, чтобы тот поставил ему оружие.
Андрей Юсов отметил, что ожидать чего-то нового от встречи президентов не стоит.
Путин будет упрашивать. И этот факт уже звучит красноречиво,
– подчеркнул разведчик.
Россияне называют себя великой державой, второй армией в мире, однако обращаются к другим государствам за помощью.
Путин продолжает искать пути пополнения своего вооруженного арсенала для использования в войне против Украины.
По словам представителя ГУР, Путин стремится к тому, чтобы Северная Корея поставила ему артиллерийские снаряды, вооружение, оружие и БК советских образцов. Собственно об этом просил министр обороны России Сергей Шойгу во время своего последнего визита в КНДР.
Нет сомнений в том, что все пожелания российского диктатора будут удовлетворены, заметил Юсов.
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- И в России, и в Северной Корее заинтересованы во встрече своих президентов, ведь каждая из сторон уже составила список пожеланий.
- Так, Путин планирует уговорить Кима на передачу артиллерийских снарядов советских калибров, а также ракет для РСЗО. Лидер КНДР пожелает военные технологии, в частности для спутников и атомных подлодок. Кроме того, Ким будет просить о продовольственной помощи.
- По всей видимости, Северная Корея рассчитывает и на сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, что может не понравиться Китаю. По мнению аналитика, Китай не в восторге от того, что КНДР стремится получить дополнительный доступ к ядерным технологиям. Там не хотят, чтобы ядерный клуб разрастался.
- Как считает журналист Цви Зильбера, чтобы решиться предоставить оружие стране-агрессору, Северная Корея, вероятно, будет спрашивать разрешение у Китая. И если "он скажет Ким Чен Ыну "не надо", то он пока не будет", – отметил Зильбер.
- В свою очередь США уже предостерегли КНДР от договоренностей о поставке оружия стране-агрессору.