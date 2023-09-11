Спецпоезд, служебные собаки, толпа полиции: Россия готовится встречать единого друга Ким Чен Ына
Источник:Yonhap
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направляется в Россию. В Кремле подтвердили встречу президентов в ближайшее время.
В западных и росСМИ неоднократно писали о планах северокорейского диктатора посетить своего российского коллегу. Вероятным местом их встречи может стать Владивосток, куда Ким Чен Ин прибудет бронепоездом.
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Как Россия планирует защищать Ким Чен Ина от "неприятностей"
11 сентября слухи, о которых ранее писали в СМИ, постепенно подтверждаются. На железнодорожной станции во Владивостоке были усилены меры безопасности. В частности, утром по киевскому времени на местном вокзале стало увеличиваться количество полицейских.
Более того, на станции были замечены солдаты со служебными собаками, мужчины, одетые в черные костюмы, а также черная машина в окружении полиции. Пока не известно, связано ли это с предстоящим визитом главы КНДР.
Впрочем, по данным издания, спецпоезд Ким Чен Ина уже направляется во Владивосток.
Почему Россия так суетится из-за приезда Ким Чен Ина
- Встреча Ким Чен Инна и Путина вполне может состояться в рамках Восточного экономического форума, который начался 10 сентября и продлится четыре дня. Россияне дрожат от приятного волнения, ожидая визита главы КНДР. И, конечно, не только потому, что он – едва ли не единственный союзник России – изгнанницы.
- Дело в том, что президенты будут договариваться о поставках оружия. По словам израильского журналиста Цви Зильбер, это могут быть снаряды старого образца. Впрочем, по мнению журналиста, чтобы решиться предоставить оружие стране-агрессорке Северная Корея, вероятно, будет спрашивать у Китая разрешения. И если "он скажет Ким Чен Ину "не надо", то он пока не будет", - отметил Зильбер.
- В издании New York Times рассекретили интересы, ради которых Путин и Ким Чен Ин "сойдутся" на краю света. Путин хочет, чтобы "товарищ" предоставил ему артиллерийские снаряды, а также противотанковые ракеты. А Ким мечтает получить от России – передовые технологии для спутников, а также атомных подлодок. Кроме того, Ким рассчитывает на продовольственную помощь.
- В свою очередь США отреагировали на потенциальные вооруженные договоренности между странами. Они призвали КНДР прекратить переговоры с Россией по вооружениям и придерживаться обязательств.