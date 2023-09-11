Спецпоезд, служебные собаки, толпа полиции: Россия готовится встречать единого друга Ким Чен Ына

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направляется в Россию. В Кремле подтвердили встречу президентов в ближайшее время.

В западных и росСМИ неоднократно писали о планах северокорейского диктатора посетить своего российского коллегу. Вероятным местом их встречи может стать Владивосток, куда Ким Чен Ин прибудет бронепоездом.

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11 сентября слухи, о которых ранее писали в СМИ, постепенно подтверждаются. На железнодорожной станции во Владивостоке были усилены меры безопасности. В частности, утром по киевскому времени на местном вокзале стало увеличиваться количество полицейских.

Более того, на станции были замечены солдаты со служебными собаками, мужчины, одетые в черные костюмы, а также черная машина в окружении полиции. Пока не известно, связано ли это с предстоящим визитом главы КНДР.

Впрочем, по данным издания, спецпоезд Ким Чен Ина уже направляется во Владивосток.

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