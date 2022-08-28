Если МАГАТЭ едет на ЗАЭС, ситуация там пока безопасна, – эксперт Нацинститута

Международное агентство по атомной энергии запланировало визит на Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию на станции. Важно, что уже утвержден состав миссии.

Поскольку это означает, что МАГАТЭ готова ехать. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.

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Если миссия едет на ЗАЭС, ситуация пока безопасна

Если миссия готова ехать – это значит, что ситуация на станции не так уж опасна,

– заметил эксперт.

Ежак объяснил, что международные чиновники не ездят в опасные места, им необходимы определенные гарантии, что там все нормально. То есть, пока миссия готовится и собирается ехать, можно так сильно не волноваться на этот период – ничего опасного, вероятно, не должно произойти.

Кроме того, он напомнил, что система безопасности сработала, несмотря на отключение. "Украинский персонал в условиях оккупации героически действует на станции и обеспечивает ее безопасность", – отметил эксперт.

По его словам, миссии важно проверить и оценить, какая действительно ситуация на оккупированной Запорожской АЭС.

Ежак объяснил, что означает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: смотрите видео

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