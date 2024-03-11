Макрон снова перенес визит в Украину: Politico узнало истинную причину такого решения

Президент Франции Эммануэль Макрон уже в третий раз перенес свой визит в Украину. На этот раз это произошло на фоне напряженности в отношениях с союзниками после резких заявлений Макрона в отношении России, пишет Politico.

В воскресенье, 10 марта, Елисейский дворец заявил, что визит Макрона в Украину состоится в течение “ближайших нескольких недель”.

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Во Франции отвергли предположение, что поездку отложили из соображений безопасности после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Тогда российская ракета ударила в 500 метрах от места, где был греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис вместе с президентом Зеленским.

По словам издания, Макрон в последние недели усилил антироссийскую риторику, чем вызвал "раздражение союзников", а особенно это касается Германии.

Макрон решил не спешить в Киев и сейчас хочет "выделить необходимое время" для переговоров с союзниками, чтобы приехать в Украину "с ощутимыми результатами",

– цитируют журналисты слова французских дипломатов.

Собеседники издания добавляют, что сейчас "нужно время" на формирование коалиций и заключение договоренностей с партнерами.

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