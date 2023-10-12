Москва опасается: что стоит за визитом Путина в Кыргызстан
Владимир Путин впервые после выдачи ордера на арест МУС поехал за границу. Он посетил Кыргызстан, где встретился президентом страны.
Этот визит может быть больше картинкой непосредственно для внутренней аудитории. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский правозащитник Марк Фейгин.
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"Нужно было показать, что он проявляет некую дипломатическую активность. Я думаю, у них есть график этой активности – туда поехал, сюда поехал. Вот в Китай собирается в ответ на визит Си Цзиньпина", – отметил Фейгин.
Дипломатическая активность
То, что это пустой визит и просто картинка дипломатической активности свидетельствует то, что Кыргызстану нечего дать России, отметил правозащитник. А страна-агрессор сейчас крайне нуждается в оружии.
"Россия в настоящем состоянии всегда с протянутой рукой", – иронически подчеркнул он.
Марк Фейгин о визите Путина в Кыргызстан: смотреть видео
Также Путин, возможно, хотел таким образом продемонстрировать, что все еще имеет контроль над странами Центральной Азии. Но его уже не сравнить с начала полномасштабной войны.
"Контроль теряется и переходит он к Пекину. Центральная Азия сделала свой выбор – она двигается в сторону китаецентричности. И Москва ее опасаются", – объяснил Фейгин.
Визит Путина в Кыргызстан: что известно
- Владимир Путин провел переговоры с Садыром Жапаровым. Он подчеркнул, что Россия является ключевым торговым партнером Кыргызстана и инвестором в экономику.
- Россия теряет влияние в Центральной Азии, а потому российскому диктатору важно обновить и его. Китай все больше становится весомым игроком, потому что имеет экономические рычаги.
- Еще один повод для этой поездки – заседание глав стран СНГ. Но у него нет ни дипломатической, ни политической силы для Владимира Путина.