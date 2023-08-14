Путин посетит Турцию уже в ближайшие дни, – СМИ

Россия продолжает продвигать свои требования по зерновому соглашению. Президент Владимир Путин даже может посетить Турцию в ближайшей перспективе, чтобы попытаться решить этот вопрос, как это выгодно прежде всего для Кремля.

Отметим, что по состоянию на 14 августа в Москве официально не подтверждали этот визит, но о нем активно пишут турецкие средства массовой информации. Однако удастся ли Путину склонить Анкару на свою сторону в вопросе зерновых договоренностей – пока нельзя ответить однозначно.

Смотрите также Украина возобновляет свой зерновой коридор: решится ли Россия ударить по судам стран НАТО

Президент России посетит Турцию

Следует сказать, что о выходе из зернового коридора в Москве заявили еще 17 июля. С тех пор наше государство пытается без согласия Кремля привлекать, в частности, корабли стран-членов НАТО, чтобы экспортировать зерно в разные уголки мира. Очевидно, такое положение дел Путину не может нравиться.

Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию. Впервые после начала российско-украинской войны президент России прибудет в страну, входящую в Североатлантический альянс. В рамках зерновой инициативы Россия осуществляет переговоры с Украиной, США и странами Европейского союза через Турцию,

– написало в издании Milliyet.

Кроме того, там отметили, что в рамках зерновой инициативы Турция осуществляет многогранную дипломатию с другими странами в координации со своим Министерством торговли, Министерством иностранных дел и национальной обороны.

Могут ли в Турции арестовать Путина

В марте Международный Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента из-за его причастности к похищению украинских детей с оккупированных территорий.

Это означает, что Путин стал "невъездным" для большинства стран мира, ратифицировавших Римский устав или признающих решение МУС. Речь идет о более чем 120 государствах на разных континентах.

К сожалению, Турция не ратифицировала Римский устав и не признает решения Международного уголовного суда. Поэтому очень маловероятно, что Путина арестуют в Анкаре и отправят под трибунал.