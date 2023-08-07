У Эрдогана всегда много "сюрпризов" для Путина: рискнет ли глава Кремля уехать в Турцию
Турецкие СМИ сообщают, что визит Владимира Путина в их страну должен состояться в конце августа. Военный преступник собирается обсудить с Реджепом Эрдоганом зерновое соглашение, из которого Россия недавно вышла.
Об этом 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его мнению, Путин летит в Турцию, чтобы избавиться от статуса изгоя, который он приобрел после ордера на арест, выданный гаагским судом.
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Как встретят в Турции российского диктатора
У Эрдогана всегда много неприятных сюрпризов для Путина. Например, на днях портал Oryx опубликовал информацию, согласно которой Турция продала Украине боеприпасы по сниженной цене.
"Россия уже даже не кричит о "ятагане в спину", потому что привыкла к таким событиям", – убежден Сазонов.
Другой вопрос, рискнет ли Путин лететь в Турцию, зная, что таким образом он может оказаться в гаагском суде. Стоит отметить, что Эрдоган способен гарантировать Путину неприкосновенность, поскольку пытается соблюдать нейтралитет.
"Вероятно, именно о гарантиях безопасности для российского диктатора сейчас идут переговоры. Путину очень стыдно, что он не в состоянии совершать зарубежные визиты, в частности на саммит БРИКС", – напоминает политолог.
Поэтому над Путиным насмехаются представители российского режима, и поэтому он обязательно воспользуется случаем попозировать на переговорах.
Кирилл Сазонов о визите кремлевского диктатора в Турцию: смотрите видео
За что Путина могут признать военным преступником
- Этой весной российский диктатор стал "не въездным" в цивилизованные страны, ведь Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер его арест. Причиной этого решения стало расследование роли Путина в похищении десятков тысяч украинских детей в начале полномасштабного вторжения.
- А недавно стало известно, что МКС расследует и другие преступления русского диктатора. Речь идет о финансировании из бюджета России террористической организации "Вагнер", совершившей немало военных преступлений.
- Ранее российская дипломатия активно работала над тем, чтобы снять с Путина эти обвинения. В то же время кремлевский режим начал угрожать гаагскому суду и даже открыл уголовное дело против прокурора, расследовавшего злодеяния Путина.