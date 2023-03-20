Что привез Си Цзиньпин Путину: политтехнолог сказал, какой вариант для Украины самый плохой

Китай пытается вникнуть в российско-украинский вопрос, чтобы утвердиться как международный политический лидер. Си Цзиньпин не может оказаться в стороне от войны, потому что его главный конкурент, то есть США, уже активно продемонстрировал свою позицию.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, от Китая можно ожидать двух сценариев развития событий после визита в Москву.

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Чего стоит бояться Украине

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что только год спустя Китай решил активно участвовать в завершении войны России с Украиной. Китайские власти сделали это, обнародовав своеобразное разрешение конфликта между странами в годовщину полномасштабного вторжения.

"Сам "мирный план" в стиле восточной дипломатии. Там нет конкретики, ответа на вопрос: "Откуда Россия должна вывести свои войска и вообще должна ли она их выводить?" – заметил он.

По его мнению, Китай отмечает конкретный пункт для президента России Владимира Путина о недопуске применения ядерного оружия. Впрочем, окончательные договоренности наверняка будут обсуждаться во время кулуарного общения.

Худший вариант для нас – это фиксация на той границе, где сейчас проходят боевые действия, и признание за Россией тех территорий, которые она оккупировала,

– подчеркнул политтехнолог.

Впрочем, Украина, конечно, на это никогда не согласится.

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Почему Китай хочет быть миротворцем

Борис Тизенгаузен убежден, что разговор Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским по видеосвязи после разговора с Путиным будет тоже крайне важен.

Хотелось бы, конечно, понять, что будет озвучено там, но опять-таки Украина достаточно четко определила свои приоритеты и свои желания – полный вывод российских войск из оккупированных украинских территорий. И здесь говорится про Крым также,

– добавил он.

По его словам, Китай пытается как-то участвовать в российско-украинском вопросе не просто так.

"Нельзя быть со стороны глобальной повестки, если ты претендуешь на мировое лидерство. Второй мировой лидер, с которым Китай конкурирует, США уже активно вовлекаются в этот процесс", – пояснил политтехнолог.

Он рассказал, что у Си Цзиньпина пять лет власти, поэтому сделает все возможное, чтобы, используя нынешнюю ситуацию, решить свой тайваньский вопрос.

Два лагеря

Политтехнолог сообщил, что президент Китая поехал в Россию, потому что битва двух гегемонов за лидерство предполагает наличие двух лагерей.

Один из них – американский, куда входят сами США, цивилизованная Европа и страны, которые присоединились к международным санкциям против России. Все они выступают за коллективную помощь Украине.

Если ты борешься с США, конкурируешь, то ты не можешь с ними быть в одном лагере – логика понятна,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

По его мнению, тем более что между США и Китаем существует ряд болезненных вопросов.

Политтехнолог убежден, что у стран периодически происходит то обострение, то улучшение отношений.

Китай предложит два варианта

По его мнению, сейчас Китай выходит на международную политическую арену исключительно с новыми предложениями для собственной выгоды.

Путина даже спрашивать никто не будет. Ему, скорее всего, будут предложены вариативные решения, но в каждом из них Россия должна будет уступить,

– убежден он.

Борис Тизенгаузен объяснил, что Китай прекрасно понимает, что ни Украина, ни коллективный Запад не согласятся отдать России незаконно захваченные украинские территории.

По его словам, у Си Цзиньпина будет два варианта разрешения конфликта.

"Это или снова программный язык уважать суверенитеты обеих стран, то есть он просто проговорит эти 12 пунктов, или какая-то конкретика", – подчеркнул он.

Политтехнолог отметил, что конкретных прописанных решений сразу никто не предложит, потому что для этого нужно осмыслить информацию.

Так что в значимость обращения китайского лидера верить все же не следует.

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