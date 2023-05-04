Освобождал Киевщину: на фронте погиб военный, свадебное фото которого попало в The Times
Источник:"Вечерний Киев"
Война продолжает, к сожалению, забирать лучших. На фронте погиб военный Вячеслав Хохлюк. Ранее фото его свадьбы опубликовали в The Times.
Год назад Вячеслав Хохлюк женился на Анастасии Мохиной. Они вместе служили в 112 бригаде территориальной обороны Киева.
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Что известно о погибшем воине
Фотографии Хохлюка и Мохиной облетели соцсети и их даже публиковали в The Times. Они сыграли свадьбу 7 апреля 2022 года.
Кадры свадьбы, публиковавшиеся в The Times / фото Михаил Палинчак
Вячеслав после ТРО перешел в 5-ю отдельную штурмовую бригаду, где был начальником связи батальона. Предварительно, военный погиб несколько недель назад.
С Хохлюком простились 27 апреля в Киеве. Его похоронили на Байковом кладбище.
По словам знакомых воина, раньше он занимался спортом и любил путешествовать на своем мотоцикле. С собратьями из 112-й бригады ТРО Вячеслав принимал участие в освобождении Киевщины.
Где именно погиб военный – пока неизвестно.Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего Героя.
Болезненные потери Украины
- Недавно в боях за наше государство погиб Андрей Линийчук с позывным "Кельт". Он сбил самое большое количество вражеских воздушных целей за время полномасштабной войны.
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- В бою с российскими захватчиками погиб гранатометчик Александр Сергийчук. Воин родом из Вараша Ровенской области.
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