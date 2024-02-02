Подтвердилась гибель командира А-50 Вячеслава Левченко, – СМИ

О том, что Левченко погиб над Азовским морем в своем самолете дальней радиолокационной разведки А-50, писали и раньше. Теперь же есть косвенное подтверждение этому.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан (“Штирлиц”) написал о гибели Левченко 18 января, назвав его одним из самых опытных российских пилотов. Россияне же говорили, что Левченко якобы пропал без вести.

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Кто подтвердил гибель командира А-50

"Медиазона" и Русская служба ВВС подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных в Украине. За две недели в сводку добавили 15 офицеров, в частности командира сбитого А-50,

– говорится в сообщении СМИ.

Списки обновляют по открытым источникам. Последнее такое обновление произошло 19 января, за это время в список погибших россиян добавили 1176 человек, в том числе 15 военных в звании от подполковника и выше.

Что означает уничтожение А-50

Мы уже писали об этом материале ВВС. Сколько россиян погибло в 2023 году, кто воюет в Украине, где было больше всего потерь – можете узнать здесь