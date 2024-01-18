Один из самых опытных пилотов России: во время сбития А-50 ликвидирован командир судна Левченко

Кроме самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Вооруженным Силам удалось ликвидировать и другие важные цели – находившийся на борту экипаж. В частности, "без вести пропал" командир воздушного судна Вячеслав Левченко.

Кроме одного из опытнейших пилотов России, российские паблики называют еще 6 имен погибших в результате падение А-50. Однако этот список не полон – оккупанты до сих пор ищут, куда же поделились их летчики и операторы.

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Смерть опытного пилота

Вместе с российским самолетом А-50 был ликвидирован командир воздушного судна подполковник Вячеслав Левченко. Он был одним из опытнейших летчиков российской армии.

Успешно демобилизовано. Командир авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения – А-50У подполковник Вячеслав Левченко, лётчик 2 класса, участник военного парада в Москве в 2020 году. "Ивановцы" больше не пролетят над Красной площадью,

– отметил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Кроме него "без вести" пропали еще несколько членов экипажа А-50, в том числе майор М.А. Квасов – штурман, да еще 4 офицера. Кроме того, на самолете Ил-22 был ликвидирован российский полковник Бурмистров.

Ликвидация А-50: что известно