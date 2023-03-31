Хочет больше "пакетизированных": Путин подписал указ о весеннем призыве

Россия несет колоссальные потери на фронте. На фоне этого Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Армию планируют пополнить около 150 тысячами человек.

Россия каждый день теряет сотни людей. По состоянию на 30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже больше 170 тысяч российских окупантов. Только за сутки на концерт к Кобзону отправили 560 россиян.

Обратите внимание Возле Бахмута образовался полигон для уничтожения окупантов: оперативная обстановка от Светана

Путин подписал указ о весеннем призыве

На фоне этого Путин подписал указ о весеннем призыве. Он в стране-оккупантке стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Об этом заявили РосСМИ.

Бункерный дед собирается призвать 147 тысяч человек. В прошлом году во время весеннего призыва эта цифра составила 134,5 тысяч человек.

Потери России – главное

В Минобороны Великобритании заявили, что на фронте Россия потеряла убитыми и ранеными не менее 220 тысяч военных.