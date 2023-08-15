Как Путин пытается обезопасить себя от мятежей: Клочок назвал 2 метода

Владимир Путин предпринял ряд шагов, чтобы укрепить свою власть и обезопасить себя от протестов. Смена политической элиты в России произойдет, но не в ближайшее время.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Башня" Валерий Клочок. В течение полутора лет, с начала полномасштабного вторжения, Путину удалось не просто удержать власть, а наладить экономику, выработать экономические связи со странами юго-восточной Азии, странам третьего мира.

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"Так называемый "марш справедливости" Евгения Пригожина дал диктатору возможность пересмотреть свою внутреннюю политику в части сохранения власти. В частности, переформатирование Росгвардии в фактически вторую армию означает, что он понимает опасность и это стимулирует его укреплять свою позицию", – прокомментировал аналитик.

Приближенная элита поддерживает режим

Сегодня Владимир Путин предпринял немало шагов, чтобы обезопасить себя от любых внутренних мятежей. Вероятно, финансовые потоки могли перераспределиться, но есть сторонники Путина, склонные к сохранению режима.

"Обратим внимание, что параллельный импорт в течение последнего года вырос в России настолько мощно, что только ракеты они могут производить ежемесячно до 100 штук. С учетом того, что у них нет официальных контрактов на поставку запчастей, необходимых для их изготовления", – заметил Клочок.

Путин пытается удержаться у власти: смотрите видео

Влияет ли Запад на протестные настроения россиян

Ситуацию общественно-политического сопротивления власти Путина в России можно формировать, и Запад это постепенно делает. Сегодня перед миром стоит задача заблокировать стране-террористке возможность торговать в достаточном количестве газом, нефтью и углем.

"Визит Путина в Турцию, после которого его экономические отношения с Эрдоганом станут публичными, даст другой импульс для общественного диалога в мире. В частности, в мире поймут, что у НАТО есть постороннее тело – Турция, которая своей политикой помогает России убивать украинцев", – сказал Валерий Клочок.

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