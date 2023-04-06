Путин – параноик в тяжелом состоянии: каким российским монстрам подражает диктатор
Недавно в сети появилось интервью бывшего капитана Федеральной службы охраны Глеба Каракулова. Он рассказал интересные детали, касающиеся жизни Владимира Путина. В частности подтвердил, что российский диктатор не пользуется мобильным телефоном и интернетом. Это паранойя в тяжелой стадии.
Так в эфире 24 Канала прокомментировал поведение Путина экс-сотрудник Службы внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленько. Он рассказал, кому из "российских монстров" так подражает Путин.
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Абсолютизирует технические детали
Новости влияют на нашу жизнь. И они могут быть предметом дистанционной манипуляции мнением за счет контекста, формата и даже цвета, отметил Зеленько. Поэтому Путин не пользуется телефоном и не читает новости, поскольку думает, что "мир объединится и разрушит его стратегию".
"Он параноик в тяжелом состоянии. Путин абсолютизирует технические детали", – отметил эксперт.
Александр Зеленько о поведении Путина: смотреть видео
Подражает российским монстрам
Александр Зеленько отметил интересное мнение, что Владимир Путин сейчас находится в состоянии, о котором мечтал еще с младших классов. То есть он сражается в своих фантазиях со всем миром. А портреты Петра I и Екатерины II в его кабинете, которые попали в репортаж росСМИ, могут свидетельствовать о следующем.
Он идентифицирует себя с монстрами Российской империи и желает их переплюнуть. А внешняя информация, которая может поступать, мешает ему. Настоящая картинка не укладывается в его фантазии. Поэтому этот капитан, который дал интервью, – самый ценный человек за 5 лет, что может дать прогноз и информацию о состоянии Путина,
– сказал он.
Интервью Глеба Каракулова: основные детали
- Глеб Каракулов начал работать на Владимира Путина в 2009 году. До октября 2022 года он занимал должность инженера в управлении, которое обеспечивало для российского президента секретную связь. По его словам, диктатор живет в "вакууме", а информацию получает только от спецслужб.
- Кроме этого, он рассказал об образе Путина, который транслируют на экранах пропагандистские СМИ, и его реальным поведением в жизни.
- Информация Каракулова о тайнах кабинета Путина, организации его связей и как готовятся его командировки – это минимум. Он не противник идеологического режима.