Скоро могут быть важные заявления: к чему готовит Путин свою аудиторию

На днях стало известно, что Владимир Путин вроде бы посетил временно оккупированные Херсонскую и Луганскую области. Вероятно, это начало большой информационной кампании для своей аудитории перед важными заявлениями.

Такое мнение в эфире 24 Канала предположил военный эксперт, полковник ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. К тому же, он подчеркнул, что это мог быть двойник Путина. Вряд ли охрана рискнула бы отправить на оккупированные территории "первого".

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"Да и люди, с которыми контактировало это существо, не были подготовлены – их не держали по две недели на карантине", – иронически подчеркнул эксперт.

Роман Свитан о возможных заявлениях Путина: смотреть видео

Россия готовится к заявлениям

Военный эксперт предполагает, скорее всего, кремлевский диктатор хочет объявить о переходе в глухую оборону на фронте. Потому что недаром и Пригожин заговорил о прекращении так называемой "СВО". А вот такие "вылазки" из бункера должны подготовить тамошнюю аудиторию к важным заявлениям.

Переход в глухую оборону – вынужденный ход армии, выполнившей наступательные действия. Россия их сделала. Мы видели это зимой от Угледара до Купянска. В некоторых местах они получили бонусы. Далее у россиян период скопления резервов и восстановления сил в обороне. Для этого нужно условно обозначиться,

– сказал Свитан.

Он подчеркнул, что последние заявления Пригожина исключительно направлены на проверку реакции россиян.

"Я думаю, российское военно-политическое руководство примет решение об окончании "СВО" или все же заявит о переходе к глухой обороне со всеми "мирными предложениями" отдать им захваченные территории. Вероятно, такие заявления мы можем услышать вскоре от "путинских хребтов", которые тоже любят о "мирных переговорах" поговорить", – предположил военный эксперт.

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