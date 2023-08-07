"Путин лично не поедет в Турцию": кто может заменить диктатора на встрече с Эрдоганом

В конце августа может состояться встреча Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом в Турции. Впрочем, маловероятно, что российский диктатор может туда полететь лично.

Такое мнение 24 Каналу предположил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Несмотря на все, Путин боится ордера Международного уголовного суда и ему нужна 100% гарантия безопасности.

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Улетит или нет

Эрдоган – человек слова. Поэтому, если он будет обеспечивать безопасность Путину, то вряд ли его арестуют в Турции.

Я убежден, что Путин лично туда не улетит – отправит двойника. Но есть вероятность, что этого может не произойти. Очень давит на Путина ордер МУС, он отказывался и от менее рискованных поездок. Поэтому отправит двойника, который поторгует немного лицом,

– предположил политтехнолог.

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Известно, что в Турции Путин и Эрдоган могут обсудить вопрос о зерновом соглашении. В частности, его восстановление. Турецкий лидер намерен предложить возобновить мирные переговоры по Украине.

"Эрдоган может спокойно сказать, что они сами будут охранять эти корабли. Любая попытка их атаковать в Черноморской акватории будет приравнена к агрессии в том числе против Турции. Не на камеры – кулуарно. Все помнят российский самолет, нарушивший воздушное пространство Турции и который был сбит", – напомнил Тизенгаузен.

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