Назвал украинцев нацистами: Путин написал циничное письмо русским евреям

Кремлевский диктатор Владимир Путин поздравил русских евреев с Днем спасения и освобождения. Однако бункерный дед не смог не упомянуть об Украине.

Соответствующее письмо Путина опубликовали на сайте Кремля. В нем российский президент говорит, что оккупанты сейчас "продолжают дело предков, воюя против нацизма в Украине", передает 24 Канал.

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Путин сравнил украинскую власти с нацистами

И мы, и будущие поколения должны свято сохранять историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализма, антисемитизма, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма борются сегодня наши бойцы и командиры во время специальной военной операции,

– говорится в письме.

Следует напомнить, что Путин неоднократно называл украинские власти нацистами. Притом, что украинский лидер Владимир Зеленский – еврей по происхождению.

Вероятно, русский диктатор страдает расстройством множественной личности или предпринимает некоторые действия под влиянием каких-либо веществ. Иначе как можно объяснить, что его армия террористов неоднократно обстреливала еврейские центры Украины и другие мемориалы памяти Холокоста.

В частности, 28 апреля оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Больше всего пострадали два города – Умань и Днепр. К слову, это два больших еврейских центра в Украине, и именно они были целью оккупантов.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что российский удар мог ответить на события 26 апреля. Тогда делегация Израиля в знак протеста покинула заседание Совбеза ООН под председательством Сергея Лаврова.

Кроме того, следует напомнить, что в марте прошлого года захватчики обстреляли Бабий Яр в Киеве. Мемориальный комплекс расположен недалеко от телебашни, в которую попали россияне во время обстрелов столицы.

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