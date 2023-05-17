Назвал украинцев нацистами: Путин написал циничное письмо русским евреям
Кремлевский диктатор Владимир Путин поздравил русских евреев с Днем спасения и освобождения. Однако бункерный дед не смог не упомянуть об Украине.
Соответствующее письмо Путина опубликовали на сайте Кремля. В нем российский президент говорит, что оккупанты сейчас "продолжают дело предков, воюя против нацизма в Украине", передает 24 Канал.
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Путин сравнил украинскую власти с нацистами
И мы, и будущие поколения должны свято сохранять историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализма, антисемитизма, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма борются сегодня наши бойцы и командиры во время специальной военной операции,
– говорится в письме.
Следует напомнить, что Путин неоднократно называл украинские власти нацистами. Притом, что украинский лидер Владимир Зеленский – еврей по происхождению.
Вероятно, русский диктатор страдает расстройством множественной личности или предпринимает некоторые действия под влиянием каких-либо веществ. Иначе как можно объяснить, что его армия террористов неоднократно обстреливала еврейские центры Украины и другие мемориалы памяти Холокоста.
В частности, 28 апреля оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Больше всего пострадали два города – Умань и Днепр. К слову, это два больших еврейских центра в Украине, и именно они были целью оккупантов.
Военный эксперт Роман Свитан предположил, что российский удар мог ответить на события 26 апреля. Тогда делегация Израиля в знак протеста покинула заседание Совбеза ООН под председательством Сергея Лаврова.
Кроме того, следует напомнить, что в марте прошлого года захватчики обстреляли Бабий Яр в Киеве. Мемориальный комплекс расположен недалеко от телебашни, в которую попали россияне во время обстрелов столицы.
Лавров оскандалился заявлением о евреях, а Путин извинялся
- Напомним, что весной 2022 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров оскандалился из-за заявления о евреях. Лавров сравнил Зеленского с Гитлером из-за "еврейской крови".
- Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на высказывания Лаврова и вызвало российского посла в стране, чтобы выразить свой протест.
- В Германии слова министра иностранных дел России назвали "абсурдом". Президент Владимир Зеленский тоже осудил заявление Лаврова. Глава государства подчеркнул, что страна-агрессор забыла уроки Второй мировой.
- Глава ОП Андрей Ермак назвал это пещерным антисемитизмом, прикрывающим теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отвратительные комментарии Лаврова оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.
- В конце концов, Путину пришлось извиняться перед главой правительства Израиля за слова Лаврова о евреях и антисемитизме.