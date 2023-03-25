С дефицитом запчастей и заводов: Путин обещает на 400 западных танков изготовить 1600 своих

Владимир Путин болезненно воспринял новость о том, что Запад поставит Украине 400 современных танков. По словам бункерного диктатора, у него есть чем ответить на это.

Пока у России существует реальный дефицит запчастей и работает только один завод, Путин фантазирует об изготовлении более тысячи новых танков, передает 24 Канал.

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На пресс-конференции глава Кремля заявил, что Россия изготовит более 1600 новых танков.

Общее количество танков армии России более чем в 3 раза будет превышать количество танков ВСУ,

– заявил Путин.

Очевидно, он забыл и о проблемах в РФ, и о колоссальных потерях среди своих оккупантов и техники.

Как быстро Россия может восстановить парк танков

С начала полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали 169,89 млн российских оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили тысячи единиц вражеской техники , среди них и 2580 танков.

Аналитики издания The Economist пишут, что у России есть всего один танковый завод и все чаще пытается восстанавливать старые модели. Чем дольше идет война, тем меньше будут запасы танков врага.

Танки России не смогли обеспечить ей преимущество в войне против Украины, российским воинам будет трудно осуществить еще одно большое наступление без достаточной "бронированной" поддержки. В то же время Украина получила от союзников основные боевые танки, которые, вероятно, используют в весеннем контрнаступлении.

В России работает только один завод

По данным издания, "Урал-ВагонЗавод" – это большой комплекс, построенный в 1930 годах. Хищение и большие долги замедлили его модернизацию. Сами же работники шутят, что они собирают танки практически вручную. Завод выпускает 20 машин в месяц, в то время как потребности вооруженных сил России в танках превосходят производство в 10 раз.

Добавим, что на днях россияне уже начали снимать с хранения старые образцы танков, в частности, Т-54 и Т-55. Машины, которые россияне снимают с хранения, в плохом состоянии. По словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, такие танки называют "лысыми". Ведь у них нет навесной брони, средств ночного видения, дальномеров и стабилизации выстрела.