Подготовка к определенным действиям: в ОП ответили, чего ждут от смены Шойгу

Глава Кремля Владимир Путин уволил с должности министра обороны России Сергея Шойгу и назначил на эту должность экономиста Андрея Белоусова. Такая замена кадров свидетельствует о подготовке Кремля к нескольким моментам.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Белоусов должен будет увеличить милитарную компоненту. Также это увольнение означает готовность к агрессивной реакции в России из-за будущего проигрыша в войне.

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Усиление финансирования войны

По словам Подоляка, изменений тактики или стратегий россиян на войне не будет, ведь начальником Генштаба России остается Валерий Герасимов. Однако назначение Белоусова является не таким простым, как может показаться на первый взгляд.

Это человек, который глубоко погружен в поиск смысла и идеологии "русского мира",

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Шойгу, за время своего пребывания на посту министра обороны, по словам Подоляка, четко понял, что такое коррупционная составляющая в любой системе администрирования.

После "удара" по его окружении, а именно заместителях Шойгу, которые занимались построением схем "правильной" реализации бюджетов министерства обороны, приходит человек, который должен это все систематизировать и увеличить милитарную компоненту в российской экономике.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что заместителя Шойгу Тимура Иванова арестовали по подозрению в получении взятки . По данным аналитиков, российские СМИ сообщали, что Федеральная служба безопасности собирала доказательства о вероятных правонарушениях Иванова в течение значительного периода времени, потенциально от одного месяца до пяти лет.

На российскую армию будет тратиться все больше и больше средств. Россия не будет возвращаться к состоянию страны, которая должна заниматься социальными программами, то есть благосостоянием своих граждан.

Россия откровенно, назначением Белоусова, говорит о том, что основные расходы будут только на войну в различных форматах, то есть будет гораздо больше эскалаций, диверсий и того, что надо финансировать через милитарную компоненту. Он (Белоусов – 24 Канал) должен это все превратить из коррупционных схем на более прозрачные,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Подготовка к внутренним проявлениям

С другой стороны, по мнению Подоляка, такая замена кадров означает усиление отдельных кланов, которые получили дополнительное финансирование, и потеря влияния другими кланами. Коррупционные составляющие на одних направлениях будут уменьшаться, на других увеличиваться.

Это подготовка к неожиданным агрессивных внутренних проявлений, которые могут быть, если Украина и Запад доведут Россию до фатального финала в этой войне,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

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