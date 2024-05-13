Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Бєлоусов повинен буде збільшити мілітарну компоненту. Також це звільнення означає готовність до агресивної реакції в Росії через майбутній програш у війні.
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Посилення фінансування війни
За словами Подоляка, змін тактики чи стратегій росіян на війні не буде, адже начальником Генштабу Росії залишається Валєрій Герасимов. Однак призначення Бєлоусова є не таким простим, як може здатись на перший погляд.
Це людина, яка глибоко занурена в пошук сенсу та ідеології "руского міра",
– наголосив радник голови Офісу Президента України.
Шойгу, за час свого перебування на посаді міністра оборони, за словами Подоляка, чітко зрозумів, що таке корупційна складова в будь-якій системі адмініструванні.
Після "удару" по його оточенні, а саме заступниках Шойгу, які опікувались побудовою схем "правильної" реалізації бюджетів міністерства оборони, приходить людина, яка має це все систематизувати та збільшити мілітарну компоненту в російській економіці.
На російську армію буде витрачатись все більше і більше коштів. Росія не буде повертатись до стану країни, яка має опікуватись соціальними програмами, тобто добробутом своїх громадян.
Росія відверто, призначенням Бєлоусова, говорить про те, що основні витрати будуть тільки на війну в різних форматах, тобто буде набагато більше ескалацій, диверсій й того, що треба фінансувати через мілітарну компоненту. Він (Бєлоусов – 24 Канал) має це все перетворити з корупційних схем на більш прозорі,
– зазначив радник голови Офісу Президента України.
Підготовка до внутрішніх проявів
З іншої сторони, на думку Подоляка, така заміна кадрів означає підсилення окремих кланів, які отримали додаткове фінансування, та втрата впливу іншими кланами. Корупційні складові на одних напрямках будуть зменшуватись, на інших збільшуватись.
Це підготовка до неочікуваних агресивних внутрішніх проявів, які можуть бути, якщо Україна та Захід доведуть Росію до фатального фіналу в цій війні,
– зауважив радник голови Офісу Президента України.
Звільнення Шойгу: що відомо
- Журналісти The Times зазначили, що однією з причин відставки Шойгу була потреба Кремля у гарному менеджері в міноборони. Також така заміна кадру буде мати вплив на війну: мета Путіна у відставці Шойгу полягає у підвищенні ефективності виробництва озброєнь і оптимальному задоволенні військових потреб країни-агресорки.
- Путін призначив Шойгу на посаду секретаря Радбезу. Ніколая Патрушевича. який займав цю посаду. називали наступником Путіна. Адже у випадку, якби Путіну знадобилось тривале відновлення після хвороби, то влада мала на якийсь час перейти саме йому.
- Призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони свідчить про зосередження Кремля на розвитку воєнної економіки Росії. Призначення Бєлоусова відбувається на тлі обмеженого просування російських військ в Україні та після скандалу з корупцією, що стосувався заступника міністра оборони Тімура Іванова.