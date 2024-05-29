"Не надоело ли Путину надуваться": глава Кремля высказал очередной маразм
Владимир Путин 28 мая выдал очередную сказочку, в которой ВСУ "провоцировали и обманывали нас на Донбассе", и пригрозил Украине создать зону безопасности из-за того, что украинские военные "лезут на Белгород и другие территории", хотя их предупреждали этого не делать. Интересно, что при этом кремлевский диктатор избегал упоминаний, почему ВСУ обстреливают российские объекты.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Владимиру Путину не хочется показывать причинно-следственную связь этих событий. Гораздо интереснее – показать определенные результаты.
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Попытка расколоть власть в Украине
Иван Ступак отметил, что у россиян такой большой руководитель и геостратег, однако его постоянно все "надувают".
А Путин еще не устал надуваться? "Надули нас, обманули". Все его обманывают. Это вопрос в первую очередь к российским гражданам. А основная цель этой речи – показать, что они единственные выполняли обещания, а все остальные их обманывали – и Киев, и Брюссель, и Вашингтон,
– сказал экс-сотрудник СБУ.
По его мнению, это безоговорочная попытка расколоть даже не украинское общество, а украинскую власть. Ведь Путин именно на этой площадке заявил, что не видит перспектив разговора с президентом Владимиром Зеленским, поскольку он уже "нелегитимный".
Однако есть председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, с которым можно вести переговоры.
Я это расцениваю не как попытку начать мирные переговоры, хотя такая ситуация в России проговаривается, а попытку расколоть власть, чтобы президент Зеленский начал с недоверием относиться к председателю Верховной Рады Украины, подозревать его в президентских амбициях, в амбициях захватить власть в стране. То есть все так, как любят это россияне,
– подытожил Иван Ступак.
Диктаторы не признают легитимность Зеленского
- Кремлевский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко заявили, что не признают легитимность президента Зеленского.
- По словам Путина, украинский парламент и Конституционный суд должны изучить украинскую конституцию, чтобы определить законность пребывания чиновников на должностях после окончания установленного срока. Такая ссылка Путина на Конституцию Украины является довольно странной, ведь она прямо позволяет действующему президенту откладывать выборы и оставаться в должности после окончания своего срока во время военного положения.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что есть вопрос легитимности Путина, ведь диктатор у власти уже 5 срок, а в 2020 году он переписал конституцию под себя.
- Интересно, что Европейский Союз признает Зеленского действующим президентом Украины после завершения его 5-летнего срока и не сомневается в его легитимности.