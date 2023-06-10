Выдал немаловажную деталь: Путин впервые прокомментировал военные действия
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинская армия начала контрнаступление. По словам бункерного деда, "ВСУ не достигли своих целей ни на одном участке". Но это впервые, когда президент страны-агрессора комментирует военные действия.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Павел Нарожный. Он заметил, что Путин никогда не комментировал боевые действия, ведь для него это было что-то далекое. Поэтому этим занимался его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
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"О чем это может свидетельствовать: оно боится. Они боятся украинского наступления. Когда он говорит, что мы используем стратегические резервы, а что он знает о наших стратегических резервах?" – отметил Нарожный.
Что заявил российский диктатор о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Ведь информация о стратегических резервах ВСУ – это тайна за семью печатями. Военный эксперт убежден, что контрразведка, СБУ уже "вычистили" тех, кто даже сугубо теоретически мог бы передавать какую-либо информацию.
Что у нас есть в наших стратегических резервах – думаю, для него (Путина – 24 Канал) это загадка. И какого размера эти стратегические резервы,
– подчеркнул Павел Нарожный.
Все для выводов
Он отметил, что в настоящее время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ проводят тактические действия в Запорожской области.
По мнению военного эксперта, это похоже на разведку боем. Украинские войска заходят небольшими бронированными маневровыми группами после отработки этого участка артиллерией и смотрят, каким будет ответ врага. Таким образом, украинская армия может сделать выводы о продвижении и развитии действий в этом направлении.
Контрнаступление ВСУ
- Владимир Путин лживо прокомментировал контрнаступление ВСУ. Бункерный дед заявил, что ВСУ "не могут достичь поставленных целей". Он отметил, что Украина якобы использует "стратегические резервы".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине ведутся оборонительные и контрнаступательные действия. Глава государства отметил, что военные командующие "настроены положительно". Зеленский также прокомментировал заявление Путина. Президент Украины отметил, что важно, что Россия чувствует, что им не долго осталось.
- Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Минобороны и Генштаб ВСУ держат под контролем информационную ситуацию. Он добавил, что контрнаступление ВСУ будет достаточно эффектным и эффективным.