Соловьев чуть не откинулся от шока: что пошло не так на пропагандистском шоу
Война была неизбежна, а мир никому не выгоден – такой нарратив в очередной раз пытался продвинуть российский пропагандист Владимир Соловьев на своем шоу. Но в какой-то момент что-то пошло не так и он получил в лоб совершенно противоположное мнение.
Об этом сообщает 24 Канал. С пеной у рта Соловьев пытался перекричать оппонента и в результате в очередной раз дошел до угроз.
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Неожиданный поворот
В очередной раз темой пропагандистского шоу Соловьева стала война России с Украиной. Он шокирован тем, что все НАТО поддержало нашу страну. Один из спикеров заявил о дальнейшем развитии событий. Мол, все будет только ухудшаться, будет эскалация на фронте и с Западом, а главное – ни одного мирного решения. Это сильно разозлило Соловьева. По его мнению, мир никому не нужен.
"Нет ни одной страны, которая хотела бы мира. Американцам мир невыгоден, европейцам мир невыгоден – кому выгоден мир?", – гнул свою линию Соловьев.
А дальнейшие попытки убедить его, апеллируя теми, кто в России вроде бы "за мир", едва до бешенства его не довели.
Это начинаются проукраинские "бредни". Назовите фамилии тех, кто представляет это лобби и на что-то влияет в нашей стране. Назовите хотя бы одного из этого лобби, кто не убежал из страны и пытается "топить" мир. Назовите фамилии, будем приходить и спрашивать с наганом,
– в очередной раз пригрозил разъяренный Соловьев.
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Заявления Соловьева: последние
- 6 мая под Нижним Новгородом взорвался автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. Соловьев уже успел выскочить с заявлением и найти в этой истории так называемый "украинский след".
- После "атаки" дронами на Кремль пропагандисты России начали работать против своих. Мол, тамошние спецслужбы плохо работают, а жители приграничных областей незащищены. Соловьев в свою очередь снова зашипел об "уничтожении врагов и жесткой ответственности".
- Цинизм и никакой морали – кадры после удара по Умани Владимир Соловойв выдал за "обстрел Донецка".