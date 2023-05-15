Обеденного урана в Тернополе нет, – в ОВА опровергли фейк, который враг распространяет в сети
Вечером 13 мая Россия обстреляла складские помещения в Тернополе. После этого в сети начали распространять фейки о причинах обстрела города.
В частности, была информация о том, что в Тернополе есть склад с боеприпасами с обедненным и обогащенным ураном. Председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш во время брифинга заявил, что это фейк, передает 24 Канал.
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Что известно об экологической ситуации в городе
Такую информацию запускают люди, работающие на Россию, чтобы создать панику и дестабилизировать ситуацию,
– прокомментировал фейки Труш.
Он подчеркнул, что никакие боеприпасы во время ракетной опасности не взрывались. Кроме того, ни обогащенного, ни обедненного урана в Тернополе нет.
Также глава ОВА заявил, что экологическая ситуация в городе стабильна, поэтому поводов для переживаний нет.
"При пожаре в воздухе витал едкий запах, ведь горела пластмасса и другие химикаты. После тушения экологи сделали соответствующие замеры, свидетельствовавшие, что опасности нет", – сказал Труш.
Оккупанты ударили по Тернополю: коротко
- Вечером 13 мая Россия атаковала Тернопольскую область как раз во время того, когда в Ливерпуле проходил финал Евровидения. На нем выступала украинская группа из Тернополя TVORCHI.
- Оккупанты попали в складские помещения. В одном были полимеры, а в другом – бытовая техника. Площадь выгорания составила около 10 тысяч квадратных метров. Двоих пострадавших направили в больницу.
- Уже в 05:00 враг нанес четыре удара по Тернополю. Вспыхнули пожары. Впоследствии городской голова рассказал, что россияне уничтожили 2 дачных дома и еще 12 повредили.
- Также враг повредил офисно-складское помещение и 9 автомобилей. Кроме того, обнаружили воронку в поле диаметром 10 метров. Один объект – очистные сооружения водоканала. От взрыва вылетели стекла, впрочем, он продолжает работать. К счастью, обошлось без жертв.
- В общем в Тернопольской области зафиксировали шесть прилетов. По словам Надала, это самое большое количество одномоментно по региону. Ракетный удар нанес существенный ущерб гражданской инфраструктуре.
- Ликвидировать пожар двух складских помещений на общую площадь 400 квадратных метров спасателям удалось только вечером воскресенья. К гашению даже пришлось привлечь работа.