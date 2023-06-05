Навсегда осталось 36: в Донецкой области погиб воин из Волыни Владимир Вавелюк
Источник:Прилесненская Община
Пока страна-террористка отправляет гибнуть из-за амбиций сумасшедшего царя тех, кого не жалко, на кровопролитной войне украинская нация несет невосполнимые потери. К сожалению, стало известно о гибели 36-летнего Владимира Вавелюка.
Герой нашего государства погиб 2 июня в Донецкой области. Его жизнь оборвалась в результате минометного ранения.
Достойно внимания 23 мая должен стать государственным Днем Героев
Что известно о защитнике Украины
Владимир Вавелюк Анатольевич родился в 1987 году. Он был родом из села Галузия, что в Прилесненской сельской общине Камень-Каширского района Волынской области.
Как сообщили в Прилесненской общине, защитник Украины от оккупантов был матросом морской пехоты.
Весть о смерти украинских защитников всегда тяжела и болезненна… Прилесненская община выражает искренние соболезнования семье Владимира. Вечная память, честь и уважение мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою!
– написали на фейсбук-странице общины.
Земляки воина Украины в комментариях выразили искренние соболезнования близким и родным Владимира Вавелюка, которому теперь навсегда осталось 36.
В Камень-Каширском районе объявили дни траура
Из-за гибели верного сына Украины в Камень-Каширском районе Волынской области объявили дни траура. Они продлятся три дня, с 4 по 6 июня.
Как сообщили в пресс-центре Камень-Каширской районной госадминистрации, такое распоряжение подписала начальница районной военной администрации Ольга Ващук.24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего героя.
Последние непоправимые болезненные потери Украины
- 3 июня стало известно, что в Донецкой области за Украину отдал жизнь 21-летний сын банковского эксперта Андрея Онистрата Остап. Его отец сообщил, что еще 1 июня Остап днем искал танк, который желал уничтожить на годовщину службы.
- В первый день июня под Бахмутом погиб 50-летний Николай Бомко, защищавший страну вместе с двумя сыновьями. Герой являлся штаб-сержантом, главным сержантом 1-го взвода оперативного назначения 8 роты оперативного назначения.
- Также под Бахмутом и также в июне погиб 26-летний поэт и музыкант Даниил Подыбайло, который был родом из Мариуполя и защищал Украину в составе Теробороны. У защитника Украины была мечта издать свои книги, которые имели бы такое же глубокое содержание, как и он сам.