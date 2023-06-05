Навсегда осталось 36: в Донецкой области погиб воин из Волыни Владимир Вавелюк

Пока страна-террористка отправляет гибнуть из-за амбиций сумасшедшего царя тех, кого не жалко, на кровопролитной войне украинская нация несет невосполнимые потери. К сожалению, стало известно о гибели 36-летнего Владимира Вавелюка.

Герой нашего государства погиб 2 июня в Донецкой области. Его жизнь оборвалась в результате минометного ранения.

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Что известно о защитнике Украины

Владимир Вавелюк Анатольевич родился в 1987 году. Он был родом из села Галузия, что в Прилесненской сельской общине Камень-Каширского района Волынской области.

Как сообщили в Прилесненской общине, защитник Украины от оккупантов был матросом морской пехоты.

Весть о смерти украинских защитников всегда тяжела и болезненна… Прилесненская община выражает искренние соболезнования семье Владимира. Вечная память, честь и уважение мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою!

– написали на фейсбук-странице общины.

Земляки воина Украины в комментариях выразили искренние соболезнования близким и родным Владимира Вавелюка, которому теперь навсегда осталось 36.

В Камень-Каширском районе объявили дни траура

Из-за гибели верного сына Украины в Камень-Каширском районе Волынской области объявили дни траура. Они продлятся три дня, с 4 по 6 июня.

Как сообщили в пресс-центре Камень-Каширской районной госадминистрации, такое распоряжение подписала начальница районной военной администрации Ольга Ващук.

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