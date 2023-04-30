"Ее трудно проглотить – рот порвешь": Зеленский сравнил войну с пирогом
Источник:"Мир наизнанку"
Украинский лидер поделился своим видением войны в Украине. Зеленский говорит, что боевые действия с Россией как пирог, который невозможно съесть целым.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову. По словам президента, "пирог нужно делить на куски".
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Что Украине нужно для мирного соседства с Россией
Мы не можем ее (войну – 24 Канал) съесть – рот порвешь, большое государство и большое по объему. Эту беду проглотить сложно, надо разделить войну на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но в большинстве своем они идут одна за другой, последовательно,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что победа – это территория Украины, которая находится под защитой гарантий мировой безопасности.
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По словам Зеленского, задача украинцев – показать, что наша страна никуда не исчезнет, а народ станет еще крепче, чем был.
"У нас просто нет другого выхода. Нам просто нужно быть крепче, чем мы были. Также нужно сделать все возможное, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Надо отстоять свою землю, деоккупировать свою Украину. Это уже будет шаг для ослабления соседа", – заявил президент .
Напомним, что накануне украинский лидер дал обширное интервью западным журналистам.
Главные тезисы
- О контрнаступлении: "Контрнаступление будет, мы готовимся и оно будет. Я очень верю, что он будет успешным. Хочется дождаться всего, что было обещано. И обращаем внимание на погоду также".
- Об истребителях: "Это бы очень помогло в контрнаступлении, но так затягивать мы не будем и будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16. Не будем успокаивать Россию тем, что нам нужно еще несколько месяцев. Но параллельно самолеты очень нужные".
- О утечке "секретных данных": "Лишняя информация, которая выходит в прессе, не помогает, однако украинское продвижение не остановит, даже если она будет появляться ежедневно".
- О русской армии: "Они уже сменили тактику. Они "вкапываются", делают оборонные рубежи. Это будет очень непросто для нас, но это вторая часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне".
- О приглашении на саммит НАТО в июле: "Мы воспринимаем приглашение как факт того, что нас хотят видеть в НАТО. Если это просто дипломатический шаг, то нам это не нужно".