Мужественно принял последний бой: возле Работино погиб защитник из Кировоградской области

В борьбе против российских оккупантов погиб Владислав Горбатюк из Кировоградской области. Отмечается, что последний бой защитник принял вблизи населенного пункта Работино.

Герой погиб еще летом во время выполнения боевого задания, мужественно выполнив воинский долг. Прощание с ним прошло 2 февраля 2024 года.

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Гибель Владислава

В ожесточенных боях вблизи Работино погиб житель села Подвысокое, что в Кировоградской области Владислав Горбатюк. Отмечается, что он погиб во время выполнения боевого задания 27 июля того года.

Старший солдат был 1993 года рождения. Его мобилизовали на военную службу в декабре 2022 года Голованевским РТЦК и СП Кировоградской области.

Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас,

– отметили в Подвысоцкой территориальной общине.

Владислав Горбатюк погиб под Работиным / Фото Подвысоцкая территориальная община

Простились с Героем в пятницу, 2 февраля, в 12:00. В последний путь Владислава провожали живым коридором.

Потери Украины