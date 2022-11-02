Эрдоган или Си Цзиньпин: кто больше может влиять на Путина
Россия форсированно теряет субъектность в международной политике. Поэтому на нее начинают активно влиять другие страны, в частности Китай и Турция.
Мир все меньше хочет иметь дело с Путиным, поэтому Россия становится просто "заявлением" для других стран. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.
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"Конкуренция" за влияние
Эксперт отметил, что на сегодняшний день можно согласиться с тем, что Эрдоган имеет на Путина наибольшее влияние среди мировых лидеров.
Нужно выстраивать некую иерархию влияния на Путина. Эрдоган влияет на него и хочет воздействовать на него. Здесь также не нужно сбрасывать со счетов Си Цзиньпина, но он не очень интересуется этим. То есть он по объему влияния больше влияет, так как Си – массивное политическое тело,
– объяснил обозреватель.
По его словам, несмотря на возможности лидера КНР, президент Турции находится в центре политики, которая проходит рядом с Путиным.
"Эрдоган принимал участие в попытках организации переговоров между Путиным и Зеленским, но он, по сравнению с Си Цзиньпином, меньшее политическое тело. Он очень близок к событиям рядом с Россией и Украиной, поэтому он активнее в этом отношении", – добавил аналитик.
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Значение "зернового" соглашения
Яковенко рассказал, что в обновлении "зернового" соглашения Эрдоган сыграл важную роль, но Путин действительно уже давно перестал быть активным политическим игроком, с которым считаются в мире.
Путина вычеркивают сейчас вообще из всех событий интернациональных отношений: и Европа, и Эрдоган, и страны Центральной Азии. Когда он приезжает, к нему относятся как к тяжелобольному человеку и обузе – говорить с ним не о чем. Путин лишний человек сегодня, и Россия оказалась лишним человеком не только в Европе, но и на планете Земля,
– подчеркнул оппозиционер.
Журналист резюмировал, что все меньше стран хотят иметь дело с Россией и Путиным персонально и "зерновая" операция стала "лакмусовой бумажкой" этого процесса.
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Дипломатическая изоляция России: что известно
- Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Соответствующее решение СНБО утвердил президент Зеленский.
- Президент США Джо Байден также отказывается встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20. Он не хочет видеть диктатора даже в коридоре или на общем фото лидеров государств.
- Как считает международный обозреватель Иван Яковина, до саммита "Большой двадцатки" Россия продолжит циничные массированные атаки ракетами и дронами, чтобы "выпросить" у Украины хоть какое-то перемирие до 15 ноября.
- Также в Китае заявили, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной и США. Сигналы от Кремля о якобы готовности к переговорам в последнее время существенно участились.
- В то же время, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедил Путина вернуться к "зерновому" соглашению.