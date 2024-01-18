Какой уровень мастерства у российских пилотов: Свитан назвал 2 главные категории

За почти два года полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили 331 самолет и 324 вертолета, а также отправили в "вечный полет" несколько сотен российских пилотов. Ряды военной авиации России существенно поредели.

Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что профессионализм пилота зависит от количества часов, которые он провел в воздухе.

Обратите внимание Массированные атаки истощают авиацию Путина: разговор с авиаэкспертом о проблемах России

Остались ли в России опытные пилоты

Как отметил летчик-инструктор, на войне в Украине погиб ряд профессиональных российских пилотов, но не лучшие. Они ведь в это время были в запасе или уже на пенсии. Погибли российские пилоты, которые были в строю во время вторжения.

Налет у пилотов старой советской школы довольно серьезный, а в этом тысячелетии россияне уже много не летают. По крайней мере меньше, чем летали советские пилоты,

– сказал Свитан.

По его словам, лучшие лётчики могут сейчас подтягиваться. Кстати, есть информация, что в России начинают призывать летный состав с большим опытом. Для того чтобы стать в строй им нужна переподготовка, которая не займет много времени.

Сейчас в российской авиации сборная солянка. Есть пилоты в возрасте 50 – 60 лет – это профессионалы, а также есть летный состав до 30 лет – так называемые желторотики,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили практически всю профессиональную российскую армию в 2022 году.

ВСУ ликвидировали одного из самых опытных пилотов России

Воздушные силы ВСУ вечером 14 января сбили над Азовским морем два воздушных судна России – самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и пункт управления Ил-22.

Отметим, что самолет Ил-22 все же дотащил до аэродрома в Анапе, где попросил аварийную посадку. Впрочем, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что самолет сильно поврежден, и ремонт ему уже не поможет.

Как говорится, не самолетом единственным. Силы обороны ликвидировали не только самолет А-50, но и другие не менее важные цели – экипаж, находившийся на борту судна.

"Пропал без вести" один из самых опытных пилотов России – командир воздушного судна Вячеслав Левченко. Российские паблики называют еще 6 имен погибших в результате падения А-50, в том числе майор М.А. Квасов – штурман, еще 4 офицера. Кроме того, на самолете Ил-22 был ликвидирован российский полковник Бурмистров.

"Успешно демобилизован. Командир авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения – А-50У подполковник Вячеслав Левченко, летчик 2 класса, участник военного парада в Москве в 2020 году. "Ивановцы" больше не пролетят над Красной площадью", – отметил полковник ВСУ.