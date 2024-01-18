Про це 24 Каналу сказав полковник запасу Збройних Сил України, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що професійність пілота залежить від кількості годин, які він провів у повітрі.

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Чи залишились у Росії досвідчені пілоти

Як зазначив льотчик-інструктор, на війні в Україні загинула низка професійних російських пілотів, але ненайкращі. Адже вони у цей час були в запасі або вже на пенсії. Загинули ті російські пілоти, які були в строю під час вторгнення.

Нальот у пілотів старої радянської школи доволі серйозний, а у цьому тисячолітті росіяни вже теж багато не літають. Принаймні менше, ніж літали радянські пілоти,

– мовив Світан.

За його словами, кращі льотчики можуть зараз підтягуватися. До речі, є інформація, що на Росії починають призивати льотний склад з великим досвідом. Для того, щоб стати в стрій їм потрібна перепідготовка, яка не займе багато часу.

Зараз у російській авіації збірна солянку. Є пілоти у віці 50 – 60 років – це професіонали, а також є льотний склад до 30 років – так звані жовторотики,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що Збройні Сили України знищили практично всю професійну російську армію у 2022 році.

ЗСУ ліквідували одного з найдосвіченіших пілотів Росії

Повітряні сили ЗСУ ввечері 14 січня збили над Азовським морем два повітряні судна Росії – літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та пункт управління Іл-22.

Зазначимо, що літак Іл-22 все ж дотягнув до аеродрому в Анапі, де попросив аварійну посадку. Втім речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що літак сильно пошкоджений, і ремонт йому вже не допоможе.

Як то кажуть, не літаком єдиним. Сили оборони ліквідували не тільки літак А-50, а й інші не менш важливі цілі – екіпаж, що був на борту судна.

"Зник безвісти" один з найдосвідченіших пілотів Росії – командир повітряного судна В'ячеслав Левченко. Російські пабліки називають ще 6 імен загиблих внаслідок падіння А-50, зокрема майор М.А. Квасов – штурман, та ще 4 офіцери. Окрім того, на літаку Іл-22 було ліквідовано російського полковника Бурмістрова.

"Успішно демобілізовано. Командир авіаційного комплексу радіолокаційного дозору та наведення – А-50У підполковник В'ячеслав Левченко, льотчик 2 класу, учасник військового параду у Москві 2020 року. "Іванівці" більше не пролетять над Червоною площею", – зазначив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.