Вместо Сырского: Александр Павлюк стал командующим Сухопутными войсками

Бывший заместитель министра обороны Александр Павлюк получил новую должность. Он стал командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Эту должность Павлюк стал занимать вместо Александра Сырского, которого назначили главнокомандующим ВСУ. Соответствующее назначение уже есть на сайте президента Украины.

К теме Новые заместители в команде Сырского и Баргилевича: кто они и чем известны

Павлюк стал командующим Сухопутными войсками ВСУ

На сайте президента Украины появился новый указ с назначением Павлюка на новую должность. Этот документ датирован 11 февраля 2024 года.

Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины,

– говорится в документе.

Стоит отметить, что накануне генерал, по решению Кабинета министров, был уволен с должности первого заместителя Министра обороны Украины. Тогда сообщали, что это произошло в связи с переходом Павлюка на новую работу.

Что известно о военной деятельности Александра Павлюка

Генерал Павлюк сыграл решающую роль в защите Украины от российской агрессии, занимая ряд важных военных должностей.

Его блестящая карьера включает командование украинским миротворческим контингентом в Косово с июля 2006 по апрель 2007 года, а также командование 24-й отдельной механизированной бригадой с 2010 по 2015 год.

С начала войны с Россией на Востоке Украины, Павлюк в должности комбрига принимал активное участие в отражении российской агрессии против Украины, начиная с марта 2014 года. Под его командованием бригада продемонстрировала исключительную доблесть при освобождении таких ключевых городов, как Славянск, Краматорск, Северск и Лисичанск.

С 2015 по 2017 год генерал Павлюк занимал должность первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск, а с 2017 по 2020 год был назначен командующим.



Александр Павлюк стал командующим Сухопутных войск ВСУ / Фото из фейсбука Александра Павлюка

В знак признания его опыта и лидерских качеств генерал Павлюк занял должность командующего подготовкой Командования Сухопутных войск с 2020 года по июль 2021 года.

Впоследствии, с июля 2021 года по март 2022 года, ему была доверена критически важная должность Командующего Операцией объединенных сил, где он руководил оборонительными усилиями на востоке Украины в условиях полномасштабного российского вторжения.

В марте 2022 года генерал Павлюк был назначен руководителем Киевской ОВА, где сыграл ключевую роль в организации обороны Киева и прилегающих районов. Он оставался на этой должности до мая того же года.

Продолжая демонстрировать свои исключительные способности, генерал Павлюк служил заместителем командующего Сухопутных войск Украины под руководством генерала Александра Сырского с мая 2022 по февраль 2023 года. После этого, с февраля 2023 года по 10 февраля 2024 года, он занимал должность первого заместителя министра обороны.

Другие кадровые перестановки в ВСУ