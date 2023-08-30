Во Львовской области дерево упало на автомобиль: в нем была семья с 2 маленькими детьми

Во Львовской области семья из четырех человек стала заложниками в собственном авто. На него упало дерево и заблокировало возможность выйти.

Об инциденте во Львовской области стало известно 29 августа. В машине было двое детей.

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Семья не успела выйти из авто

В городе Самбор, на улице Котляревского в результате сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились люди.

Семья припарковалась возле дома, но не успела выйти из автомобиля, когда на него упало дерево. Люди сразу вызвали спасателей.

Чрезвычайники срезали ветки дерева, чтобы деблокировать дверь и освободили семью из четырех человек: 37-летнего мужчину, 25-летнюю женщину и двух мальчиков в возрасте четырех и одного года.

В медицинской помощи люди не нуждались.

Во Львовской области 29 августа бушевала непогода