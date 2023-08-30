Благодарила Москву и кричала, что "Украины не будет": на Львовщине будут судить женщину

Российская пропаганда влияет на украинцев. В частности, во Львовской области жертвой вражеских нарративов стала женщина, устроившая скандал в маршрутке, восхваляя агрессора.

В Червоноградском районе Львовской области женщина в маршрутке благодарила Москву за СССР и кричала, что "Украины не будет". Ее будут судить.

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Женщина благодарила Москву за светлое прошлое

Инцидент с фанаткой русского мира произошел еще в ноябре 2022 года в городе Сокаль Львовской области. После этого делом заинтересовались правоохранители.

Не будет вам Украины. Вам россияне квартиры дали, предприятия построили. Вы отстроите Харьков, Донецк? Ваши дети где убежали? Была Русь и будет,

– кричала тогда женщина.

Ее подозревают в разжигании национальной розни. Украинцы грозит 8500 гривен штрафа или ограничение свободы. Дело уже передали в суд.

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