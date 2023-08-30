Благодарила Москву и кричала, что "Украины не будет": на Львовщине будут судить женщину
Источник:прокуратура Львовщины
Российская пропаганда влияет на украинцев. В частности, во Львовской области жертвой вражеских нарративов стала женщина, устроившая скандал в маршрутке, восхваляя агрессора.
В Червоноградском районе Львовской области женщина в маршрутке благодарила Москву за СССР и кричала, что "Украины не будет". Ее будут судить.
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Женщина благодарила Москву за светлое прошлое
Инцидент с фанаткой русского мира произошел еще в ноябре 2022 года в городе Сокаль Львовской области. После этого делом заинтересовались правоохранители.
Не будет вам Украины. Вам россияне квартиры дали, предприятия построили. Вы отстроите Харьков, Донецк? Ваши дети где убежали? Была Русь и будет,
– кричала тогда женщина.
Ее подозревают в разжигании национальной розни. Украинцы грозит 8500 гривен штрафа или ограничение свободы. Дело уже передали в суд.
Российская пропаганда в Украине: последние новости
- Правоохранители задержали украинца, еще с 2014 года работавшего на Россию. Его будут судить за участие в террористической группировке боевиков в Луганской области. Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе еще одного участника террористической организации пророссийских боевиков в Луганской области. Злоумышленником оказался местный житель.
- В одном из университетов Киева преподавательница повторяла тезисы русской пропаганды. Сейчас она уволена с должности и ожидает суда. Бывшую преподавательницу одного из столичных вузов будут судить. Она оправдывала оккупантов перед студентами.
- Россияне придумали очередную басню об "уничтожении" украинских военных. Украина не заставила себя ждать с опровержением вражеских заявлений. Силы специальных операций Украины опровергли заявление России об уничтожении украинских военных в море. В ведомстве посмеялись над врагом.