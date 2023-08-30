У Червоноградському районі Львівської області жінка у маршрутці дякувала Москві за СРСР та кричала, що "України не буде". Її судитимуть.

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Жінка дякувала Москві за світле минуле

Інцидент із фанаткою "русского міра" стався ще в листопаді 2022 року у місті Сокаль Львівської області. Після цього справою зацікавились правоохоронці.

Не буде вам України. Вам москалі квартири дали, підприємства побудували. Ви відбудуєте той Харків, Донецьк? Ваші діти де повтікали? Була Русь і буде,

– кричала тоді жінка.

Її підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі. Українці загрожує 8500 гривень штрафу або обмеження волі. Справу вже передали до суду.

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