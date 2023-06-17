Во многих областях была воздушная тревога: оккупанты могли запустить ракету

Утром 17 июня в южных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Была угроза использования баллистических ракет.

В ОК "Юг" сообщили, что по состоянию на 8:00 в Черном море на дежурстве находились 7 кораблей. Уже в 9:38 первые сигналы тревоги услышали жители Запорожской области, пишет 24 Канал.

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Была угроза ракетных ударов

Отбой воздушной тревоги в областях.На востоке Украины – ракетная опасность. Это подчеркнули Воздушные силы.В Воздушных силах сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения в Николаевской, Кировоградской областях.Тревога распространилась на Николаевскую, Донецкую, Полтавскую, Харьковскую и Кировоградскую области.

09:43 Воздушная тревога была объявлена на Днепропетровщине.

Сирены завыли в Запорожской области.

Как выглядит карта воздушных тревог на 10:00 / Скриншот

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