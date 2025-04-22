Во Владимирской области России взрывается 51 арсенал ГРАУ: на месте сильный пожар

В России во Владимирской области 22 апреля было неспокойно. Там прогремели взрывы на 51 арсенале ГРАУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о взрывах во Владимирской области России

Российские пропагандисты пишут, что громкие звуки произошли в поселке Барсово во Владимирской области страны-агрессора. Предварительно, там был взрыв с последующей детонацией на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России.

Во Владимирской области были неизвестные взрывы: смотрите видео

Местные жители писали, что якобы слышали звуки беспилотников. Предварительно в этом же районе происходит эвакуация близлежащих населенных пунктов.

В Барсовом видели сильный пожар: смотрите видео

Российские пропагандисты также писали, что в сам поселок въезд был перекрыт. Также сообщалось о перекрытии дороги со стороны Москвы до Киржача.

В небо взлетел 51-й арсенал ГРАУ: смотрите видео

51-й арсенал ГРАУ (воинская часть 11785) – один из крупнейших складов боеприпасов Министерства обороны России. Он расположен во Владимирской области, в Киржачском районе, недалеко от поселка Барсово, примерно в 8 километрах от города Киржач. Расстояние до границы с Украиной от места попадания около 530 километров.

Что видели местные от взрыва склада с боеприпасами: смотрите видео

По данным местных пабликов, детонация в Барсовом еще продолжается. А задымление настолько масштабное, что его видят жители всего Киржачского района Владимирской области

Кадры взрыва в Киржачском районе России / Фото местных телеграм-каналов

Предварительно, в целом эвакуируют 7 населенных пунктов возле взрыва 51-го арсенала ГРАУ.

Аналитики из телеграм-канала Exilenova+ отмечают, что в отчете за 2024 год указано, что 51-й арсенал (идентифицирован как военная часть 54169-ВД, также известна как в/ч 11785), был среди получателей военного груза, перевезенного из Беларуси в Россию.

Хотя сообщенное количество для этого конкретного случая было относительно небольшим (7 вагонов), это все же дополнительно подтверждает функцию арсенала как пункта назначения для нужд российской армии на войне против Украины.