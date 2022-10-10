Во время массовой воздушной тревоги раздались взрывы в Хмельницком, Житомире и Тернополе

Россия утром 10 октября массово атаковала украинские города. Звуки взрывов во время воздушной тревоги раздались в Хмельницком, Житомире и Тернополе.

По информации местных СМИ, около 9 часов утра в Житомире произошло 2 прилета, пишет 24 канал. Также в это время сообщалось о взрыве в Хмельницком.

К теме Ночь массированных атак на Днепропетровщине: россияне били из "Градов" и "Ураганов"

На Хмельнитчине и во Львове работает ПВО

Вместе с тем глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницкой области работает ПВО. После звуков взрывов в некоторых микрорайонах Хмельницкого пропал свет.

Звуки взрывов слышали жители Тернополя и Львова. Во Львове было слышно несколько взрывов, однако глава Львовской ОВА сообщил, что работает ПВО.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш тоже заявил, что работает ПВО.

Массовый ракетный удар по Украине

С самого утра по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сначала сообщалось о нескольких взрывах в Киеве и Днепре.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об утренних взрывах в столице. Враг нанес удар по Шевченковскому району Киева.

В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть травмированные и погибшие.

В Офисе Президента сообщили, что с утра есть информация об ударах во многих городах Украины. В результате обстрелов пострадали гражданские.

Достойно внимания – Зеленский озвучил детали атак на Запорожье: смотрите видео