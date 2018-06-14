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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове ребенок выпал из маршрутки во время движения: видео с места происшествия

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Во вторник, 12 июня, во Львове водитель автобуса тронулся с остановки с открытыми дверями в то время, как женщина с ребенком начала заходить в автобус через вторую дверь.

Видеозапись данного автопроисшествия предоставили с регистратора машины, ехавшей следом за маршруткой.

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На нем видно, как женщина с ребенком подходит и подсаживает мальчика лет шести в автобус. И сама уже делает шаг на ступени, но водитель трогается с остановки. Проехав несколько метров напуганный ребенок не удержавшись на ногах вылетает из маршрутки на асфальт.

Львовянка Оксана, которая стала очевидицей этого и выложила в соцсетях видео, говорит, вынуждена была остановиться, потому что водитель встал прямо посреди дороги.

Я увидела, что водитель не заехал на остановку и встал в правой полосе. Пассажиры из маршрутки начали громко на меня кричать, что они не успевают, и чтобы я отпускала водителя маршрутки. Надеюсь, что это так не останется, должны быть выполнены какие-то условия перевозки, по крайней мере закрываться двери,
– отметила Оксана.

Оксана и позвонила в полицию, а вот женщина с ребенком не дождалась сотрудников полиции, поэтому заявления от нее нет. Водителя же, рассказывают патрульные, нашли на конечной остановке. Тот отделался лишь предупреждением.

Установили данные водителя и составили на него постановление за начало движения маршрутного транспорта, не закрыв дверь. В связи с правилами дорожного движения, это только предупреждение,
– прокомментировал командир роты патрульной полиции Львова Александр Куксин.

На следующий день этот же автобус подъезжает к той же остановки на Научной, и опять же шофер трогается с открытой дверью. Водитель говорит, что парень выпал из автобуса на ходу у его напарника. А сам не закрыл двери совершенно случайно, мол, кнопка залипает и техника старая.

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Обслуживает этот маршрут городское коммунальное предприятие, но за неимением собственных автобусов арендуют остальные у частных перевозчиков. Водителя пока отстранили от работы.

Теги: Новости Украины Новости Львова Дети Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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